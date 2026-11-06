eMAG vinde și conserve de ton de Black Friday 2026. Cât costă un pachet de patru bucăți și ce alte alimente sunt la reducere

06 nov. 2026, Retail
eMAG vinde și conserve de ton de Black Friday 2026. Cât costă un pachet de patru bucăți și ce alte alimente sunt la reducere
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Ca în fiecare an, Black Friday este printre cele mai așteptate evenimente ale anului în materie de shopping de toate felurile. În acest an, Black Friday are loc vineri, 6 noiembrie, iar marile platforme și micii comercianță au pregătit milioane de produse care pot fi achiziționate, unele cu reduceri semnificative.

Vânzările de Black Friday 2026 la eMAG, de pildă, până la ora 10:35 au depășit 650 de milioane de lei, iar băuturile, produsele de băcănie, pentru animale și curățenie sunt pe locul al doilea în topul cupărăturilor.

Cât costă gelatina alimentară de Black Friday

Prețul unei pungi de 1 kg de gelatină alimentară pe E-mag a scăzut cu circa 30% de la 53 la 37 de lei. Și alte produse alimentare se pot achiziționa de pe site cu reduceri similare:

  • Cafea boabe Tchibo Gold Selection (1 kg) – Reducere de 51%

    • Preț special: 45,99 LEI

  • Ulei de măsline extravirgin Costa d’Oro II Grezzo (1L) – Reducere de 35%

    • Preț special: 48,99 LEI

  • Pachet Cafea Măcinată Lavazza Qualità Oro (4 x 250g) – Reducere de 34%

    • Preț special: 54,99 LEI

  • Boabe de Cacao ecologice (500g) – Reducere de 30%

    • Preț special: 34,99 LEI

  • Pachet 6x Sos de Roșii Mutti Passata (700g) – Reducere de 33%

    • Preț special: 39,99 LEI

  • Miere de Salcâm Ecologică APIS (1 kg) – Reducere de 32%

    • Preț special: 32,99 LEI

  • Paste Făinoase Barilla Spaghetti n.5 (Pachet economie 5x 500g) – Reducere de 31%

    • Preț special: 22,99 LEI

  • Orez pentru Risotto Riso Scotti Carnaroli (1 kg) – Reducere de 30%

    • Preț special: 13,99 LEI

  • Conservă de Ton Bucăți în Ulei de Măsline Rio Mare (Pachet 4x 80g) – Reducere de 30%

    • Preț special: 29,99 LEI

  • Unt de Arahide Cremos Sano Vita (1 kg) – Reducere de 30%

    • Preț special: 24,99 LEI

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