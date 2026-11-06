Ca în fiecare an, Black Friday este printre cele mai așteptate evenimente ale anului în materie de shopping de toate felurile. În acest an, Black Friday are loc vineri, 6 noiembrie, iar marile platforme și micii comercianță au pregătit milioane de produse care pot fi achiziționate, unele cu reduceri semnificative.
Vânzările de Black Friday 2026 la eMAG, de pildă, până la ora 10:35 au depășit 650 de milioane de lei, iar băuturile, produsele de băcănie, pentru animale și curățenie sunt pe locul al doilea în topul cupărăturilor.
Prețul unei pungi de 1 kg de gelatină alimentară pe E-mag a scăzut cu circa 30% de la 53 la 37 de lei. Și alte produse alimentare se pot achiziționa de pe site cu reduceri similare:
Cafea boabe Tchibo Gold Selection (1 kg) – Reducere de 51%
Preț special: 45,99 LEI
Ulei de măsline extravirgin Costa d’Oro II Grezzo (1L) – Reducere de 35%
Preț special: 48,99 LEI
Pachet Cafea Măcinată Lavazza Qualità Oro (4 x 250g) – Reducere de 34%
Preț special: 54,99 LEI
Boabe de Cacao ecologice (500g) – Reducere de 30%
Preț special: 34,99 LEI
Pachet 6x Sos de Roșii Mutti Passata (700g) – Reducere de 33%
Preț special: 39,99 LEI
Miere de Salcâm Ecologică APIS (1 kg) – Reducere de 32%
Preț special: 32,99 LEI
Paste Făinoase Barilla Spaghetti n.5 (Pachet economie 5x 500g) – Reducere de 31%
Preț special: 22,99 LEI
Orez pentru Risotto Riso Scotti Carnaroli (1 kg) – Reducere de 30%
Preț special: 13,99 LEI
Conservă de Ton Bucăți în Ulei de Măsline Rio Mare (Pachet 4x 80g) – Reducere de 30%
Preț special: 29,99 LEI
Unt de Arahide Cremos Sano Vita (1 kg) – Reducere de 30%
Preț special: 24,99 LEI
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