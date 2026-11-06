Ca în fiecare an, Black Friday este printre cele mai așteptate evenimente ale anului în materie de shopping de toate felurile. În acest an, Black Friday are loc vineri, 6 noiembrie, iar marile platforme și micii comercianță au pregătit milioane de produse care pot fi achiziționate, unele cu reduceri semnificative.

Vânzările de Black Friday 2026 la eMAG, de pildă, până la ora 10:35 au depășit 650 de milioane de lei, iar băuturile, produsele de băcănie, pentru animale și curățenie sunt pe locul al doilea în topul cupărăturilor.

Cât costă gelatina alimentară de Black Friday

Prețul unei pungi de 1 kg de gelatină alimentară pe E-mag a scăzut cu circa 30% de la 53 la 37 de lei. Și alte produse alimentare se pot achiziționa de pe site cu reduceri similare: