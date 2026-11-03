Meniurile restaurantelor nu mai înseamnă doar denumirea preparatului, gramajul și prețul plătit de client. Reglementările obligă operatorii să ofere informații despre ingrediente, alergeni, aditivi și principalele valori nutriționale.

Irinel Nicoară, cofondator al platformei Valori Nutriționale, explică în podcastul „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food, că informațiile ar trebui prezentate consumatorului într-o formă cât mai apropiată de etichetele produselor alimentare. „Meniul unui restaurant, cel digital, ar trebui să arate ca o etichetă de produs pe care o vezi într-un supermarket”, spune Nicoară.

Ingredientele, în ordinea cantităților folosite

Consumatorul ar trebui să poată vedea ingredientele în ordinea descrescătoare a cantităților, dar și valorile nutriționale și aditivii. Platforma dezvoltată de Nicoară și partenerii săi folosește o bază cu aproximativ 70.000-80.000 de ingrediente, potrivit antreprenorului. Restaurantul poate introduce direct rețetele sau poate transmite rețetarul echipei care administrează aplicația. Sistemul permite calcularea valorilor pentru o singură porție, inclusiv atunci când preparatul este gătit într-o cantitate mare.

În cazul unei ciorbe, de exemplu, sunt introduse cantitățile totale și numărul porțiilor rezultate. Aplicația calculează apoi cantitatea corespunzătoare fiecărui client și o afișează într-un meniu digital, accesibil prin cod QR. Pentru Nicoară, miza depășește simpla respectare a unei obligații administrative.

Platforma a pornit chiar din dificultatea sa de a calcula aportul caloric atunci când mânca în restaurante. „Când ieșeam în restaurant, nu știam. (…) Puneam la ghici când mâncam în restaurante”, povestește antreprenorul. Scopul, spune el, este ca oamenii să poată lua o decizie alimentară cunoscând ceea ce conține preparatul comandat.