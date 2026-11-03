VIDEO | Meniul restaurantului ar trebui să arate ca eticheta unui produs din supermarket / Irinel Nicoară: „Clientul trebuie să știe ce mănâncă”

03 nov. 2026, Disputandum
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Meniurile restaurantelor nu mai înseamnă doar denumirea preparatului, gramajul și prețul plătit de client. Reglementările obligă operatorii să ofere informații despre ingrediente, alergeni, aditivi și principalele valori nutriționale.

Irinel Nicoară, cofondator al platformei Valori Nutriționale, explică în podcastul „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food, că informațiile ar trebui prezentate consumatorului într-o formă cât mai apropiată de etichetele produselor alimentare. „Meniul unui restaurant, cel digital, ar trebui să arate ca o etichetă de produs pe care o vezi într-un supermarket”, spune Nicoară.

Ingredientele, în ordinea cantităților folosite

Consumatorul ar trebui să poată vedea ingredientele în ordinea descrescătoare a cantităților, dar și valorile nutriționale și aditivii. Platforma dezvoltată de Nicoară și partenerii săi folosește o bază cu aproximativ 70.000-80.000 de ingrediente, potrivit antreprenorului. Restaurantul poate introduce direct rețetele sau poate transmite rețetarul echipei care administrează aplicația. Sistemul permite calcularea valorilor pentru o singură porție, inclusiv atunci când preparatul este gătit într-o cantitate mare.

În cazul unei ciorbe, de exemplu, sunt introduse cantitățile totale și numărul porțiilor rezultate. Aplicația calculează apoi cantitatea corespunzătoare fiecărui client și o afișează într-un meniu digital, accesibil prin cod QR. Pentru Nicoară, miza depășește simpla respectare a unei obligații administrative.

Platforma a pornit chiar din dificultatea sa de a calcula aportul caloric atunci când mânca în restaurante. „Când ieșeam în restaurant, nu știam. (…) Puneam la ghici când mâncam în restaurante”, povestește antreprenorul. Scopul, spune el, este ca oamenii să poată lua o decizie alimentară cunoscând ceea ce conține preparatul comandat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
03 nov.
VIDEO | Cum s-a hotărât un fost politician să se apuce de facut cremeș. Alin Ignat: Dacă un produs e cerut, e momentul să te apuci să-l oferi publicului
VIDEO | Cum s-a hotărât un fost politician să se apuce de facut cremeș. Alin Ignat: Dacă un produs e cerut, e momentul să te apuci să-l oferi publicului
Connoisseur fără ifose
02 nov.
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
Articole / Reportaje
02 nov.
VIDEO | Incendiu la restaurantul Daimon din București / Pompierii intervin cu 12 autospeciale pe Calea Piscului / Nu s-au înregistrat victime
VIDEO | Incendiu la restaurantul Daimon din București / Pompierii intervin cu 12 autospeciale pe Calea Piscului / Nu s-au înregistrat victime
Agribusiness
02 nov.
VIDEO | Cât poți câștiga din creșterea struților / Viorel Simion, fermier: „Ouăle se comercializează foarte bine, în special primăvara“ / Un ou de două kilograme se vinde cu 100 de lei
VIDEO | Cât poți câștiga din creșterea struților / Viorel Simion, fermier: „Ouăle se comercializează foarte bine, în special primăvara“ / Un ou de două kilograme se vinde cu 100 de lei
Interviuri
01 nov.
VIDEO | „Nu trebuie să moară nimeni ca să mâncăm colivă” / Cum i-a venit Ioanei Mihai ideea unei afaceri pornite din pasiunea pentru desertul tradițional
VIDEO | „Nu trebuie să moară nimeni ca să mâncăm colivă” / Cum i-a venit Ioanei Mihai ideea unei afaceri pornite din pasiunea pentru desertul tradițional