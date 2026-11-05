VIDEO | Agri4 Future București | Tánczos Barna: „Nu vom găsi soluții aplicând aceleași tratamente pentru noile boli cu care se confruntă mediul”

05 nov. 2026, Agribusiness
FOTO: facebook.com/TanczosBarna/photos
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Cuprins
  1. Inovația instituțională și colaborarea interministerială
  2. Finanțare, gestionarea apei și inovație tehnologică
  3. Regândirea sistemului de gestionare a riscurilor

Schimbările accelerate din mediul economic și geopolitic, provocările climatice și necesitatea regândirii sistemelor de finanțare și asigurare au reprezentat principalele teme abordate de Tánczos Barna, fost ministru al Mediului și al Agriculturii, în cadrul Agri4Future România Obiectiv 2035 de la București.

În discursul său, acesta a subliniat că rezolvarea problemelor actuale din agricultură necesită o abordare profund inovativă și o reformă la nivelul instituțiilor. Fostul ministru a atras atenția asupra ritmului fără precedent al schimbărilor globale, arătând că răspunsurile autorităților și ale sectorului privat trebuie să fie pe măsură.

Inovația instituțională și colaborarea interministerială

În cadrul intervenției sale, Tánczos Barna a evidențiat faptul că agricultura nu mai poate fi gestionată doar de la nivelul unui singur minister, fiind necesară o cooperare extinsă între diverse structuri ale statului: „S-a schimbat totul din jurul nostru. Și într-o lume în care se face o schimbare perfectă și cu o rapiditate nemaivăzută, cu siguranță și răspunsul trebuie să fie unul inovativ. Folosim foarte des acea sintagmă de inovație, dar sunt convins că pentru aceste probleme noi, soluții vechi nu se potriveesc. Nu vom găsi soluții aplicând aceleași tratamente pentru noile boli cu care se confruntă mediul general.”

Acesta a pledat pentru o inovație instituțională care poate îmbrăca forma unei reforme profunde: „Este, în primul rând, o provocare pe partea de inovație instituțională. Această inovație instituțională ne provoacă pentru o soluție adecvată pentru noi tipuri de programe. Și, cu siguranță, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Apărării, dacă vreți, Ministerul Energiei, trebuie să găsească împreună soluții pentru agricultură. Această inovație instituțională se poate numi și reformă.”

Finanțare, gestionarea apei și inovație tehnologică

Referitor la mecanismele de finanțare și la resursa de apă, fostul demnitar a insistat pe necesitatea reconfigurării instrumentelor existente în parteneriat cu mediul bancar și instituțiile internaționale: „În ceea ce privește finanțarea, cu siguranță avem Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, sistemul bancar – trebuie să oferim soluții noi. […] În ceea ce privește schimbările climatice, inovația trebuie să vină pentru a regândi folosirea resursei de apă. Modul în care gestionăm apa, modul în care conservăm resursele, modul în care facem posibilă accesarea resurselor este totuși de regândit de la zero, spun eu, pentru că infrastructura construită și dezvoltată va avea nevoie de apă. Iar apa o să fie o resursă foarte limitată.”

În ceea ce privește tehnologizarea și agricultura de precizie, Tánczos Barna a punctat rolul esențial pe care îl joacă tânăra generație de antreprenori agricoli: „Trebuie să fim deschiși și aici, cu siguranță, cel mai bun mediu, cel mai pregătit mediu pentru a primi aceste inovații tehnologice este Clubul Fermierilor. Din generațiile noi, prin fermierii pe care i-ați pregătit, cu siguranță aici lucrurile stau mult mai bine decât în orice alt club al fermierilor, pentru că știm de ani de zile ce se întâmplă aici.”

Regândirea sistemului de gestionare a riscurilor

În finalul intervenției, fostul ministru a pus accent pe depășirea instrumentelor vechi de asigurare și pe construirea unui cadru modern de protecție financiară pentru fermieri: „Pe partea de gestionare a riscurilor, trebuie să venim cu o construcție nouă. Cele rudimentare, cele vechi, cu siguranță nu vor răspunde în mod adecvat la problemele cu care ne confruntăm acum. Cred sincer că aceste soluții aplicate deja, de fonduri mutuale, de sisteme de asigurare, de reasigurare, de asigurare a resursei financiare, alături de conștientizarea la nivelul fermierilor, vor putea da un răspuns inovativ, adecvat la această problemă.”

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

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