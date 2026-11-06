Scăderea puterii de cumpărare se reflectă din plin în indicatorii economici oficiali. Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția auto și moto) a înregistrat un recul de 4,6% ca serie brută și de 4,9% ca serie ajustată în primele nouă luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Contractarea consumului a marcat toate sectoarele majore de vânzare, de la alimente și bunuri de larg consum până la carburanți și produse nealimentare.
În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu intervalul similar din 2025, dinamica vânzărilor indică o tendință clară de precauție din partea populației:
Bunuri nealimentare: Serie brută -5,4% | Serie ajustată -6,0%
Alimente, băuturi și tutun: Serie brută -4,0% | Serie ajustată -4,0%
Carburanți (magazine specializate): Serie brută -3,8% | Serie ajustată -2,8%
Comparativ cu luna precedentă (august 2026), volumul afacerilor din comerț a scos în evidență un declin de 2,6% pe seria brută (respectiv -1,3% pe seria ajustată). Scăderea lunară brută a fost trasă în jos în principal de reducerea vânzărilor de carburanți (-6,9%) și a celor de alimente, băuturi și tutun (-6,0%), în timp ce sectorul nealimentar a înregistrat un ușor avans conjunctural (+1,9%).
Raportat la septembrie 2025, luna septembrie 2026 a consemnat o diminuare de 1,5% pe serie brută și de 2,6% pe serie ajustată sezonier. Reducerea anuală din septembrie a fost marcată în special de scăderile la carburanți (-5,0% brut) și produsele alimentare (-1,9% brut).
Scăderea continuă a volumului de mărfuri vândute confirmă ajustarea cheltuielilor de consum ale populației pe fondul provocărilor economice generale din acest an.
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