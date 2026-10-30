Modificările de TVA din ultimii ani au pus o presiune suplimentară asupra produselor locale și artizanale, care pornesc deja de la costuri mai ridicate decât produsele industriale, susține Ciprian Dincă. Declarațiile au fost făcute în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Dragomir.

Dincă amintește că produsele certificate ecologic au trecut de la o cotă de TVA de 5% la 9%, începând din 2024, și subliniază că producătorii suportă deja costuri suplimentare pentru certificarea materiei prime și a produsului finit. „Sunt cheltuieli foarte, foarte mari, care automat se vor regăsi în prețul final la raft„, spune acesta.

El afirmă că modificările fiscale din 2024 au fost urmate, în segmentul pe care îl urmărește, de scăderi ale vânzărilor de aproximativ 25%. Dincă critică și schimbările intrate în vigoare la 1 august 2025, când cotele de TVA au fost reașezate, susținând că unele produse locale au ajuns să suporte cote de 11% sau 21%.

Un exemplu dat în podcast este păstura, produs apicol care, în anumite forme de comercializare, intră fiscal în categoria suplimentelor. „Foarte mulți consumatori nu știu aceste lucruri. Poate cred că majorările acelea de preț au apărut pentru că producătorii și-au pus o marjă în plus de profit. Nu. Banii aceia se duc la stat”, afirmă Dincă.