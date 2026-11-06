Dorința de a trăi mai mult și mai sănătos alimentează o industrie în plină expansiune, în care clinici private, companii de biotehnologie și lideri din sectorul inteligenței artificiale investesc în teste, tratamente și tehnologii anti-îmbătrânire. Piața atrage tot mai mulți clienți cu venituri ridicate, însă specialiștii avertizează că multe dintre procedurile promovate nu au încă suficiente dovezi științifice care să le confirme eficiența, relatează BBC.

Ceea ce a început ca o preocupare a antreprenorilor și investitorilor din Silicon Valley s-a transformat într-un fenomen internațional. De la scanări RMN ale întregului corp și analize de sânge periodice până la camere de crioterapie, lămpi cu infraroșu și suplimente alimentare, oferta de servicii care promit încetinirea îmbătrânirii este tot mai diversificată.

Potrivit unei analize realizate de BBC Monitoring, care trece în revistă relatările mai multor publicații europene, interesul pentru longevitate este alimentat atât de îmbătrânirea populației din țările dezvoltate, cât și de disponibilitatea persoanelor înstărite de a plăti pentru servicii de prevenție și tratamente personalizate.

Industria longevității atrage investiții importante din sectorul tehnologic

Publicația britanică The Economist observă că îmbătrânirea accelerată a populației din cele mai bogate țări creează oportunități comerciale pentru o serie de industrii. Printre acestea se numără clinicile specializate în sănătate preventivă, platformele care comercializează suplimente și investigații medicale, dar și companiile de biotehnologie care cercetează medicamente capabile să încetinească procesele biologice asociate îmbătrânirii.

Interesul a ajuns și în sectorul inteligenței artificiale. Dario Amodei, directorul companiei Anthropic, a susținut că tehnologia bazată pe inteligență artificială ar putea contribui la creșterea duratei de viață a oamenilor până la 150 de ani.

La rândul său, Sam Altman, directorul OpenAI, a investit într-o companie care își propune să adauge zece ani sănătoși vieții umane.

Potrivit cotidianului britanic The Times, investițiile în tratamente și servicii pentru longevitate au devenit tot mai frecvente în rândul persoanelor cu averi foarte mari. Publicația citează estimări potrivit cărora 85% dintre britanicii cu averi foarte mari investeau deja în astfel de tratamente.

Printre serviciile promovate se numără și investigații destinate depistării timpurii a unor boli neurodegenerative. Un exemplu este testarea pentru identificarea precoce a bolii Alzheimer, înainte de apariția simptomelor. Totuși, identificarea riscului sau a unor modificări biologice nu înseamnă automat că evoluția bolii poate fi oprită.

Cât de eficiente sunt tratamentele anti-îmbătrânire

Dezvoltarea rapidă a pieței ridică întrebări legate de eficiența reală a procedurilor comercializate. Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) atrage atenția asupra diferenței dintre intervențiile medicale susținute de cercetări și serviciile promovate mai ales prin promisiuni comerciale.

Tim Seithe, fondatorul unei companii elvețiene specializate în sănătate preventivă, consideră că termenul „longevitate” a devenit un concept foarte larg, care include și servicii cu o legătură limitată cu medicina.

Acesta atrage atenția asupra dificultății de a obține dovezi definitive pentru unele proceduri, dar susține că sunt necesare studii care să evalueze rezultatele acestora.

O perspectivă critică vine și din partea cardiologului și profesorului Marek Postuła, citat de publicația poloneză Przegląd. Acesta observă că industria este puternic influențată de marketing, de miturile promovate de biohackeri și de promisiunile exagerate privind posibilitatea de a opri îmbătrânirea.

Dincolo de promovarea comercială, problema medicală rămâne însă una legitimă: identificarea mecanismelor prin care organismul îmbătrânește, înțelegerea cauzelor apariției bolilor asociate vârstei și găsirea unor metode prin care acestea pot fi prevenite sau întârziate.

Longevitatea nu înseamnă doar prelungirea vieții

Fenomenul schimbă inclusiv industria frumuseții. Potrivit cotidianului spaniol El País, tot mai multe femei își îndreaptă atenția către menținerea sănătății pe termen lung, în loc să se concentreze exclusiv pe combaterea semnelor vizibile ale îmbătrânirii.

Vania de la Fuente, coordonatoarea campaniei globale împotriva discriminării pe criterii de vârstă, lansată de Organizația Mondială a Sănătății în 2021, atrage însă atenția asupra caracterului elitist și predominant masculin al discursului actual despre longevitate.

În opinia sa, discuția ar trebui să depășească perspectiva strict biomedicală. Calitatea vieții la vârste înaintate depinde și de sănătate, relații sociale, sensul vieții, siguranță economică și accesul la servicii de îngrijire.

O abordare similară este susținută de Katalin Baucsek, reprezentantă a industriei longevității din Ungaria, citată de publicația Telex. Aceasta consideră că longevitatea nu înseamnă urmărirea tinereții veșnice, ci găsirea unor modalități prin care oamenii să își păstreze capacitățile fizice, mentale și echilibrul personal la 50, 60 sau 70 de ani.

În timp ce investițiile în acest sector continuă să crească, diferența dintre promisiunile comerciale și rezultatele demonstrate științific rămâne una dintre principalele probleme ale industriei. Pentru consumatori, provocarea este să distingă între intervențiile medicale cu beneficii demonstrate și procedurile care vând, deocamdată, mai ales speranța unei vieți mai lungi.