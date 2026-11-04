VIDEO | Educația nutrițională începe acasă / Irinel Nicoară: „E greu să ai tu o dietă proastă și copilul să aibă o dietă bună”

04 nov. 2026, Disputandum
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Educația nutrițională a copiilor nu poate fi separată de obiceiurile alimentare ale părinților, consideră antreprenorul Irinel Nicoară. El a vorbit despre acest subiect în podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir la G4Food. Discuția a pornit de la obezitatea infantilă și de la necesitatea introducerii educației nutriționale încă din copilărie.

Nicoară consideră că școala poate avea un rol important, dar exemplul oferit acasă rămâne esențial. „E greu să ai tu o dietă proastă și copilul să aibă o dietă bună”, spune acesta.

Copiii mănâncă ceea ce văd în familie

Antreprenorul spune că părinții trebuie să conștientizeze legătura dintre propriile alegeri alimentare și comportamentul copiilor. În familia sa, fiica mănâncă de cele mai multe ori aceleași preparate pe care le consumă adulții. Când ies la restaurant, familia evită frecvent secțiunea specială destinată copiilor și alege preparate din meniul obișnuit. Copilul poate primi o parte din porția părintelui sau un preparat potrivit, ales dintre cele destinate adulților.

Aceeași abordare este folosită, spune Nicoară, și în mesele consumate acasă. Ideea nu este construirea unei alimentații perfecte, ci obișnuirea copilului cu o varietate mai mare de alimente.

Pentru Nicoară, educația nutrițională funcționează mai greu dacă mesajele primite la școală contrazic permanent ceea ce copilul vede acasă. „Părinții trebuie să fie conștienți că trebuie să fie sănătoși pentru a-și crește copiii„, spune antreprenorul. Obiceiurile familiale devin astfel una dintre primele forme de educație alimentară pe care copilul le primește.

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