Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat că instituția lucrează la două noi programe de sprijin financiar destinate fermierilor români, construite după modelul schemelor de creditare din 2024. Măsura vizează facilitarea accesului la capital de lucru și investiții prin reducerea drastica a costurilor de creditare.