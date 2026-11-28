Alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății reproductive și poate contribui la pregătirea organismului pentru fertilizarea in vitro (FIV). Deși nu reprezintă o soluție în sine pentru infertilitate, o dietă echilibrată poate susține funcțiile organismului implicate în procesul de reproducere, explică dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în reproducere umană asistată, în interviul acordat G4Food.

G4Food: Fertilitatea poate fi influențată de alimentație?

Dr. Carmen Ianiotescu: Ceea ce mâncăm poate influența mai mulți factori care au legătură cu fertilitatea feminină și masculină, printre care:

Calitatea ovocitelor (ovulelor) și procesele celulare implicate în maturizarea acestora;

Echilibrul hormonal și funcția ovariană, esențiale pentru funcționarea normală a sistemului reproducător;

Sănătatea metabolică și sensibilitatea la insulină, factori care pot influența fertilitatea, în special în cazul unor afecțiuni precum sindromul ovarelor polichistice;

Calitatea spermei, inclusiv concentrația, mobilitatea și morfologia spermatozoizilor;

Mediul metabolic și nutrițional care susține dezvoltarea embrionului.

Alimentația sănătoasă poate face parte din strategia de pregătire a unei sarcini

„Adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase poate face parte din strategia de pregătire pentru o sarcină și pentru un tratament de fertilizare in vitro.

Este important, totuși, să existe așteptări realiste. Nu există o dietă care să garanteze obținerea unei sarcini sau succesul procedurii FIV. Deși alimentația poate susține sănătatea reproductivă, dovezile științifice care demonstrează că anumite alimente cresc direct rata de sarcină sau de naștere în urma fertilizării in vitro sunt încă limitate”, afirmă dr. Ianiotescu.

Cea mai bună abordare este o alimentație variată și echilibrată, adaptată nevoilor individuale și integrată într-un plan de îngrijire recomandat de medicul specialist în infertilitate și, atunci când este necesar, de un nutriționist.

G4Food: Există alimente ce pot susține sănătatea reproductivă? Alimente-minune atunci când faci tratament FIV?

Dr. Carmen Ianiotescu: Există categorii de alimente care oferă organismului nutrienți importanți, atât pentru o funcționare optimă, cât și pentru sănătatea reproductivă. Atât calitatea ovocitelor, cât și a spermatozoizilor este influențată de statusul nutrițional, de metabolism și de stresul oxidativ, iar o alimentație echilibrată poate susține sănătatea metabolică. Totuși, nu putem afirma că există anumite alimente care cresc direct rata de sarcină sau de naștere după FIV.

Indirect, alimentația poate contribui la un mediu hormonal favorabil

G4Food: Există alimente ce pot contribui la un mediu metabolic și hormonal favorabil în timpul tratamentului FIV?

Dr. Carmen Ianiotescu: Da, indirect, o alimentație bogată în fibre, proteine de calitate și grăsimi nesaturate poate contribui la îmbunătățirea sensibilității la insulină, reducerea inflamației cronice, menținerea unei greutăți normale și asigurarea unui aport adecvat de vitamine și minerale.

G4Food: Există sau nu un aliment-minune ce ajută la implantarea embrionului sau obținerea sarcinii?

Dr. Carmen Ianiotescu: Nu, nu există dovezi științifice solide că anumite alimente favorizează implantarea embrionului. Implantarea este un proces biologic complex, care depinde de competența embrionară, euploidie, receptivitate endometrială și sincronizarea dintre embrion și endometru.

Dieta mediteraneeană, cu posibil beneficiu reproductiv

G4Food: Alimentația de tip mediteraneean ar putea fi un sprijin?

Dr. Carmen Ianiotescu: Dieta mediteraneană este una dintre cele mai studiate diete în contextul infertilității. Există studii observaționale care au identificat asocieri pozitive între dieta mediteraneană și rata de sarcină după FIV, însă există și studii care nu susțin aceste rezultate.

În concluzie, dieta mediteraneeană poate fi o recomandare rezonabilă pentru sănătate, cu posibil beneficiu reproductiv.

G4Food: Fructele de pădure și rodia, fiind bogate în antioxidanți, vitamina C și polifenoli, ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Astfel, ele pot fi un ajutor în susținerea sănătății reproductive?

Dr. Carmen Ianiotescu: Fructele de pădure (afine, zmeură, mure, căpșuni) și rodiile conțin vitamina C, polifenoli și antocianine, toate având proprietăți antioxidante și protejând celulele de stresul oxidativ, și anume de îmbătrânire. Nu există un beneficiu demonstrat științific în ceea ce privește fertilitatea; ele sunt recomandate ca parte a unei alimentații variate.

Somonul și sardinele pot ajuta la reglarea proceselor inflamatorii

G4Food: Omega 3 din peștele gras (somon, sardine, păstrăv, hering) pot fi benefice?

Dr. Carmen Ianiotescu: Da, acizii grași omega 3, în special EPA și DHA, contribuie la funcționarea normală a membranelor celulare și la reglarea proceselor inflamatorii. Recomand consumul de pește cu conținut redus de mercur, în cadrul unei alimentații echilibrate periconcepționale.

G4Food: Nuci, migdale, semințe de dovleac, chia și in, fiind bogate în vitamina E, zinc, magneziu și grăsimi nesaturate, ar putea fi recomandate?

Dr. Carmen Ianiotescu: Da, sunt alimente nutritive, care conțin grăsimi bune și micronutrienți. Vitamina E are rol antioxidant, zincul este implicat în procese enzimatice, iar magneziul ajută la o funcționare normală a metabolismului.

G4Food: Spanac, broccoli, kale, salată verde și sparanghel, prin aportul lor de folat, ar putea sprijini sănătatea reproductivă?

Dr. Carmen Ianiotescu: Legumele verzi sunt recomandate în mod deosebit prin aportul mare de folat și vitamina C. Folatul este esențial pentru sinteza ADN-ului și pentru diviziunea celulară, procese importante în perioada periconcepțională. Consumul acestor legume totuși nu înlocuiește suplimentarea cu acid folic în perioada preconcepțională. Recomandarea uzuală este de administrare de minimum 400 mcg de acid folic cu 3 luni înainte de concepție, doza putând fi individualizată în funcție de factorii de risc.

Oul, aliment recomandat în perioada preconcepțională

G4Food: Oul, prin nutrienții săi (colină, vitamina B12, proteine etc.), poate sprijini sănătatea organismului în perioada preconcepțională?

Dr. Carmen Ianiotescu: Oul este un aliment cu densitate nutrițională foarte bună, deoarece conține colină (importantă pentru dezvoltarea sistemului nervos), vitamina B12, proteine, vitamina D, seleniu și alte micronutrienți și este recomandat în perioada preconcepțională, însă foarte important este prepararea termică corectă.

G4Food: Leguminoasele (linte, fasole, etc.) și cerealele integrale sunt și ele recomandate?

Dr. Carmen Ianiotescu: Lintea, fasolea, năutul și mazărea furnizează proteine vegetale, fibre, fier și folat, iar ovăzul, quinoa, orezul brun și pâinea integrală contribuie la aportul de fibre și carbohidrați complecși.

Aceste alimente ajută la menținerea unui profil glicemic mai echilibrat și la controlul metabolic, aspecte deosebit de relevante la pacientele cu rezistență la insulină și sindromul ovarelor polichistice.

Alcoolul, cafeaua sau ultraprocesatele, eliminate sau reduse

G4Food: Ce alimente ar fi bine să limitezi sau să eviți în timpul tratamentului FIV?

Dr. Carmen Ianiotescu: Când vorbim despre alimente nocive, trebuie să facem diferența între alimentele care pot influența negativ sănătatea metabolică și cele care trebuie evitate din motive de siguranță alimentară, în special după transferul embrionar.

Alcoolul – Se recomandă evitarea alcoolului în timpul tratamentului FIV și, mai ales, după transferul embrionar. Nu există un prag de consum demonstrat ca fiind sigur în sarcină.

Cafeaua și cofeina – Nu este necesară eliminarea completă a cafelei. Se recomandă limitarea aportului total de cofeină la maximum 200 mg/zi, conform recomandărilor uzuale din sarcină. Trebuie luate în calcul și ceaiul negru, ceaiul verde, băuturile energizante și ciocolata.

Alimentele ultraprocesate – De asemenea, limitarea produselor bogate în zahăr adăugat, grăsimi trans, sare și aditivi, precum și a băuturilor îndulcite este indicată. Acestea pot contribui la un profil metabolic nefavorabil.

Peștele cu un conținut ridicat de mercur – Trebuie evitate speciile mari de pești răpitori, precum peștele-spadă și anumite specii de ton. Peștele cu conținut redus de mercur rămâne recomandat.

Alimentele cu risc microbiologic – După transferul embrionar și în sarcină, recomandăm evitarea lactatelor nepasteurizate, a cărnii crude sau insuficient preparate termic, a ouălor crude și a peștelui crud, inclusiv sushi cu pește crud.

Un aspect important de care trebuie ținut cont ar fi evitarea curelor restrictive, a dietelor de detoxifiere, a posturilor prelungite sau a modificărilor alimentare drastice în perioada stimulării ovariene și a transferului embrionar.

De asemenea, suplimentele antioxidante în doze mari nu trebuie administrate automat. Suplimentarea trebuie individualizată, în funcție de necesități și de eventualele deficiențe.

Recomandările nutriționale, parte a pregătirii pentru sarcină

G4Food: Aceste recomandări sunt generale și țin mai mult de o dietă echilibrată și sănătoasă, dar există studii concludente privind efectul unei anumite diete asupra succesului FIV?

Dr. Carmen Ianiotescu: În prezent, nu există suficiente dovezi de înaltă calitate care să demonstreze că o anumită dietă crește în mod cert rata de implantare, rata sarcinii sau rata nașterilor după FIV.

Avem numeroase studii observaționale care sugerează că alimentația sănătoasă, în special dieta mediteraneeană, ar putea fi asociată cu rezultate reproductive mai bune, dar aceste studii au anumite limitări: număr relativ redus de paciente, diferențe între protocoalele de stimulare ovariană, diferențe în modul de evaluare a alimentației (chestionare alimentare), dificultatea de a separa efectul dietei de alți factori, precum vârsta, indicele de masă corporală și stilul de viață.

Prin urmare, recomandările nutriționale trebuie privite ca parte a pregătirii generale pentru sarcină, nu ca o intervenție terapeutică dovedită pentru creșterea succesului FIV.