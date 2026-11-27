Dieteticienii din Iași susțin introducerea consultațiilor de nutriție în pachetul serviciilor decontate prin sistemul asigurărilor de sănătate. Specialiștii consideră că accesul la terapia nutrițională nu ar trebui să depindă de posibilitățile financiare ale pacienților, relatează Ziarul de Iași.

În cadrul dezbaterii publice organizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe 25 noiembrie, Colegiul Dieteticienilor din România a solicitat includerea mai multor servicii în viitorul Contract-cadru. Acestea vizează evaluarea alimentației pacientului, elaborarea unui plan nutrițional adaptat afecțiunii diagnosticate și monitorizarea ulterioară a rezultatelor.

Dieteticienii ar urma să colaboreze cu medicii curanți, astfel încât recomandările alimentare să fie adaptate tratamentului prescris.

„Nu cerem să înlocuim medicul. Cerem să lucrăm alături de el”

Președinta Colegiului Dieteticienilor din Iași, Adina Rusu, atrage atenția că proiectele CNAS nu prevăd decontarea serviciilor oferite de dieteticienii autorizați. Specialista invocă numărul mare al pacienților cu diabet din România și prevalența excesului ponderal în rândul copiilor. Aceasta mai subliniază că terapia nutrițională este inclusă în ghidurile internaționale privind îngrijirea pacienților cu diabet, obezitate și cancer. Ea oferă exemplul Țărilor de Jos, unde asigurarea de sănătate acoperă până la trei ore de consiliere nutrițională anual.

Dieteticienii din mediul privat susțin, la rândul lor, propunerea. Oana Andreea Dumitrașcu, membră a Consiliului Național al Colegiului Dieteticienilor din România, consideră că intervenția nutrițională trebuie integrată în tratamentul anumitor afecțiuni.

Nutriționista Rada Baltag spune că există deja pacienți care întreabă dacă pot beneficia de consultații pe baza unui bilet de trimitere.

Decontarea ar putea facilita accesul persoanelor cu diabet zaharat, obezitate sau sindrom metabolic la servicii specializate.

Dieteticienii invocă o prevedere legală din 2015

Colegiul Dieteticienilor din România susține că solicitarea sa are la bază legislația care reglementează profesia încă din 2015. Organizația cere stabilirea explicită a serviciilor decontabile, a tarifelor și a condițiilor de acordare. În cazul în care aceste prevederi nu vor fi incluse în actualele proiecte ale CNAS, dieteticienii solicită autorităților un calendar de implementare.

Decontarea consultațiilor de nutriție rămâne, deocamdată, o solicitare a organizației profesionale, nu o măsură aprobată.