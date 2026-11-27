Gastronomia chineză și oud-ul arab vor fi incluse în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO, în urma evaluării a 62 de candidaturi analizate în cadrul celei de-a 21-a sesiuni anuale a comitetului ONU de specialitate, desfășurate de luni până vineri la Xiamen, în China, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ce cuprinde candidatura gastronomiei chineze

Recunoscută pentru diversitatea sa răspândită la nivel mondial, gastronomia chineză se alătură astfel „Listei reprezentative” a UNESCO, alături de alte tradiții culinare naționale deja înscrise, precum cele ale Franței, Japoniei, Mexicului și Italiei.

Dosarul de candidatură vizează ansamblul cunoștințelor și practicilor poporului chinez legate de prepararea și consumul alimentelor și acoperă:

tehnici culinare tradiționale: mânuirea cuțitului, gătitul la aburi și fermentarea;

ustensile specifice: wokurile și bețișoarele;

obiceiuri sociale și festive: atât mesele zilnice, cât și cele pregătite cu ocazia sărbătorilor.

Potrivit documentației depuse, practica culinară chineză reflectă o filosofie axată pe armonia dintre om și natură, o tradiție a alimentației sănătoase și echilibrarea celor cinci gusturi fundamentale: acru, dulce, amar, iute și sărat. În cadrul aceleiași reuniuni mai sunt evaluate și alte tradiții gastronomice, printre care pâinea cu susan din Ierusalim, baclavaua și sosurile tradiționale din culturile mayașe.

Propuneri multinaționale și premiere pe lista UNESCO

Ediția din acest an include 18 candidaturi multinaționale:

Oud-ul arab: un dosar comun depus de 16 țări arabe, dedicat celebrului instrument oriental cu coarde, nelipsit din cafenele, de la nunți și de pe coloanele sonore ale filmelor.

Confecționarea fetrului: un demers comun al statelor din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan), alături de Iran, Azerbaidjan, Turcia și Mongolia.

Tradiții europene: Ucraina, Polonia și Lituania propun împreună obiceiurile legate de Ajunul Crăciunului, în timp ce Polonia, Austria și Luxemburg susțin înscrierea Zilei Sfintei Varvara, sărbătoarea minerilor celebrată pe 4 decembrie.

Totodată, patru state africane vor figura pentru prima dată pe listele patrimoniului imaterial: Lesotho (cu pălăria conică tradițională mokorotlo, prezentă și pe drapelul național), Sudanul de Sud (cu ritualul funerar yigga), Eswatini (cu festivalul dedicat fructului de marula) și Tanzania (cu muzica singeli).

Recunoaștere pentru „road tennis” din Barbados

Pe lista elementelor ce urmează să fie recunoscute se află și „road tennis” (tenis de stradă), un sport apărut în anii 1930 în Barbados, pe vremea când insula era colonie britanică, ca reacție la excluderea locuitorilor de culoare din cluburile de tenis pe iarbă. Practicat pe un teren desenat cu cretă pe asfalt sau beton, cu rachete din lemn masiv, un fileu jos și o minge de tenis căreia i-a fost îndepărtat învelișul din pâslă, jocul a devenit în timp un simbol național.

În prezent, patrimoniul imaterial al UNESCO reunește 849 de elemente din 157 de țări, distribuite în trei categorii: 716 în Lista reprezentativă, 90 în Lista de salvgardare urgentă și 43 în Registrul bunelor practici de salvgardare.