Educația alimentară și conștientizarea risipei trebuie să devină responsabilitatea tuturor actorilor din lanțul alimentar, de la producători și retaileri până la organizații și familii. Copiii au nevoie să învețe de mici să citească etichetele, să înțeleagă alegerile alimentare și să recicleze, a declarat Ionuț Porcaru, director de dezvoltare al Băncii Locale de Alimente Sector 6.

Acesta consideră că schimbarea comportamentului de consum se produce în timp și presupune implicarea tuturor celor care fac parte din lanțul alimentar. Fiecare actor trebuie să își asume o parte din responsabilitatea educării consumatorilor, iar acest proces ar trebui să înceapă încă din copilărie.

„Este foarte important ca fiecare actor din lanțul alimentar să poată să facă și să își asume măcar o părticică din rolul de educație, pentru a-i aduce pe oameni să conștientizeze”, a explicat Ionuț Porcaru.

Atelierele îi învață pe copii să citească etichetele și să facă alegeri informate

Reprezentantul Băncii Locale de Alimente Sector 6 a oferit exemplul unui atelier organizat împreună cu un producător de lactate, care folosea borcane din sticlă pentru ambalarea produselor.

În urma activității, copiii au înțeles de ce ambalajul din sticlă poate fi o alternativă la plastic și cum poate fi reutilizat. Experiența a avut efecte și după încheierea atelierului: unii dintre copii au dus acasă informațiile învățate și au început să le aplice în familie.

Totodată, aceștia au învățat să citească etichetele produselor și să identifice informațiile relevante pentru alegerile alimentare.

„Avem feedback de la părinți care ne spun că vin copiii acasă și le spun: «Mami, eu vreau produsul ăsta pentru că pe produsul ăsta eu înțeleg ce înseamnă eticheta»”, a povestit Ionuț Porcaru.

Potrivit acestuia, astfel de exemple arată că educația alimentară poate influența inclusiv deciziile de cumpărare ale familiilor și poate contribui la formarea unor obiceiuri de consum mai responsabile.

Acesta a vorbit și despre nivelul uneori redus al informațiilor de bază despre alimentație pe care le au copiii. În cadrul unor ateliere de nutriție, organizatorii au constatat că unii dintre aceștia aveau reprezentări greșite despre proveniența alimentelor, influențate inclusiv de mesajele din publicitate și marketing.

„Am avut surprinderea că, în anumite ateliere de nutriție, copiii știau că vaca e mov. Știm de ce. Marketingul funcționează și poate ajută să crească o cifră de afaceri, dar ajungem să avem copiii în situația asta”, a explicat Ionuț Porcaru.

În opinia sa, organizațiile care lucrează în domeniul combaterii risipei alimentare au și responsabilitatea de a contribui la corectarea acestor percepții și de a transmite informații corecte despre alimente, nutriție și consum responsabil.

Declarațiile au fost făcute în cadrul G4Media Debate „Antirisipa – soluții pentru economisire”.