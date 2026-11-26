În ultima vreme citim tot mai mult despre perimenopauză. Și mă bucur că se întâmplă asta, pentru că multe femei încep să își recunoască propriile comportamente alimentare și să înțeleagă că nu este întotdeauna o problemă de voință sau de disciplină.

Una dintre cele mai frecvente situații despre care îmi povestesc femeile după 40 de ani este pofta de dulce. Nu vorbim despre dorința ocazională de a mânca o prăjitură, ci despre acea nevoie aproape permanentă de ceva dulce. Mănânci, te saturi, dar parcă tot mai ai loc pentru ciocolată. Îți propui să nu mai cumperi biscuiți, dar seara te trezești că te gândești la ei. Uneori, pofta este atât de puternică încât ai impresia că nu te mai poți controla.

Și toate acestea se întâmplă într-o perioadă în care poate dormi prost, te trezești de mai multe ori pe noapte, ai mai multă grăsime în jurul abdomenului, te simți obosită fără un motiv evident și ai zile în care nervozitatea pare mult mai greu de gestionat.

Ce se întâmplă, de fapt? De ce pare că, după 40–45 de ani, relația cu mâncarea se schimbă?

Fluctuațiile estrogenului pot influența apetitul și reglarea glicemiei.

În perimenopauză, nivelurile de estrogen nu scad liniar, ci fluctuează. Aceste schimbări pot influența mecanismele care reglează apetitul, sațietatea și metabolismul. Estrogenul are legături cu modul în care organismul gestionează glucoza și sensibilitatea la insulină, iar tranziția hormonală poate veni cu modificări ale compoziției corporale și ale distribuției grăsimii.

Asta nu înseamnă că estrogenul scăzut provoacă automat poftă de dulce sau că orice femeie aflată în perimenopauză va avea rezistență la insulină. Înseamnă însă că organismul trece prin schimbări reale, iar alimentația, somnul și activitatea fizică devin și mai importante.

Dormi prost și a doua zi cauți energie rapidă.

Acesta este, probabil, unul dintre cele mai importante mecanisme pe care merită să le înțelegem. Dacă te trezești de două-trei ori pe noapte, ai bufeuri, transpirații nocturne sau pur și simplu nu mai reușești să ai un somn profund și odihnitor, a doua zi vei simți efectele.

Privarea de somn poate influența hormonii care reglează foamea și sațietatea, poate crește apetitul și poate amplifica dorința pentru alimente foarte gustoase, bogate în zahăr și grăsimi. Practic, când ești obosită, creierul caută soluții rapide pentru a obține energie și o stare de bine.

De aceea, uneori nu ai nevoie de încă o cafea și de încă o ciocolată, ci de o evaluare a somnului și de o rutină care să te ajute să te odihnești mai bine.

Stresul și nervozitatea te pot împinge spre mâncatul emoțional.

Perimenopauza nu vine întotdeauna singură. De multe ori, se suprapune peste o perioadă foarte solicitantă: serviciu, copii, părinți în vârstă, responsabilități, griji financiare și foarte puțin timp pentru tine.

Când ești obosită și tensionată, mâncarea poate deveni o formă de recompensă. Dulcele oferă plăcere imediată, iar pentru câteva minute ai senzația că te liniștești și că ai primit ceva bun într-o zi în care ai avut foarte multe de făcut pentru ceilalți.

Este un comportament care se poate instala atunci când stresul, oboseala și restricțiile alimentare se adună. Important este să identifici momentul în care mănânci pentru că îți este foame și momentul în care mănânci pentru că ai nevoie de o pauză.

Masa musculară scade dacă nu avem grijă de ea.

Odată cu înaintarea în vârstă, mai ales în perioada tranziției menopauzale, compoziția corporală se poate modifica. Masa musculară poate scădea, iar grăsimea corporală se poate redistribui, inclusiv în zona abdominală.

Masa musculară este importantă pentru metabolism și pentru modul în care organismul utilizează glucoza. Dacă ne mișcăm mai puțin, nu facem exerciții de forță și nu avem un aport suficient de proteine, putem pierde treptat din masa musculară.

O alimentație echilibrată, suficientă în proteine, alături de exerciții de forță, este o strategie importantă pentru această etapă a vieții.

Restricțiile alimentare pot accentua pofta de dulce.

Multe femei, când observă că se îngrașă în zona abdomenului, încep să mănânce din ce în ce mai puțin. Sar peste micul dejun, reduc drastic pâinea, cartofii și orezul, mănâncă o salată la prânz și încearcă să aibă o cină cât mai mică.

La început poate părea că funcționează. Dar, după câteva zile, apare foamea, oboseala și dorința de a mânca ceva dulce. Iar seara, când rezistența la tentații este deja scăzută, ajung să consume exact alimentele pe care au încercat să le evite.

5 soluții concrete pentru a reduce pofta de dulce în perimenopauză

Construiește un mic dejun care să îți țină de foame.

Cafeaua băută pe fugă, eventual cu un covrig sau un biscuit, nu este cea mai bună variantă dacă observi că la ora 10–11 ai deja nevoie de ceva dulce.

Încearcă să incluzi o sursă de proteine și fibre. De exemplu:

Două ouă cu brânză proaspătă și legume, alături de o felie de pâine integrală.

Iaurt grecesc cu ovăz, fructe și nuci.

Brânză proaspătă cu pâine integrală, roșii și castraveți.

Pune proteine la fiecare masă principală.

Proteinele contribuie la sațietate și ajută la menținerea masei musculare. În această perioadă, merită să fii atentă la cantitatea și distribuția lor pe parcursul zilei.

Poți alege ouă, pește, carne slabă, iaurt, brânză proaspătă, fasole, linte sau năut. Nu te baza doar pe pâine, paste, cartofi sau orez pentru a construi mesele.

O farfurie cu pește, legume și cartof copt va fi diferită din punct de vedere al sațietății față de o farfurie cu cartofi și pâine.

Nu elimina complet dulcele, dar învață să îl consumi conștient.

Dacă îți place ciocolata, nu trebuie să îți promiți că nu vei mai mânca niciodată. Uneori, tocmai interdicția face ca pofta să devină mai puternică.

Alege o porție care îți place, pune-o pe farfurie și mănânc-o cu atenție, nu direct din ambalaj, în timp ce lucrezi sau te uiți la televizor. Poți avea un desert după prânz sau după o masă echilibrată.

Fă exerciții de forță și mergi pe jos.

Știu că multe femei se concentrează aproape exclusiv pe cardio atunci când vor să slăbească. Dar după 40 de ani, exercițiile de forță devin foarte importante.

Nu trebuie să începi cu antrenamente complicate. Genuflexiunile, exercițiile cu greutăți, benzile elastice sau antrenamentele cu propria greutate pot fi un început foarte bun.

Adaugă mersul pe jos în fiecare zi. Mișcarea ajută și la controlul glicemiei, iar o plimbare de 10–15 minute după masă poate fi un obicei simplu și util.

Pune somnul pe lista priorităților, nu la finalul ei.

Nu poți compensa la nesfârșit nopțile nedormite cu cafea și zahăr. Dacă ai bufeuri, transpirații nocturne, treziri repetate sau dificultăți de adormire, discută cu medicul ginecolog despre simptomele pe care le ai și despre opțiunile de tratament potrivite.

Încearcă să păstrezi un program de somn cât mai constant, să reduci cafeaua în a doua parte a zilei și să ai o rutină de seară care să te ajute să te relaxezi.

Ce aș vrea să reții

Pofta de dulce din perimenopauză nu este doar o problemă de voință. Poate fi rezultatul mai multor factori care se suprapun: fluctuații hormonale, somn fragmentat, stres, oboseală, modificări ale compoziției corporale și mese insuficient de consistente.

Nu înseamnă că hormonii sunt singura explicație și nici că trebuie să acceptăm automat creșterea în greutate ca pe ceva inevitabil.

Nu începe prin a elimina pâinea, fructele sau desertul cu totul.

Și, mai ales, nu te mai certa pentru fiecare moment în care simți că ai nevoie de dulce. În loc să te întrebi de ce nu ai suficientă voință, întreabă-te ce se întâmplă în organismul tău și ce poți schimba concret.