Cartofii, arahidele, lactatele integrale și brânza sunt patru alimente care au fost adesea privite cu suspiciune din cauza conținutului de amidon, grăsimi sau calorii. Totuși, ele pot furniza nutrienți importanți și pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, arată New York Post, care citează mai multe cercetări recente.

Ideea este că alimentele nu ar trebui împărțite automat în categorii rigide de „bune” sau „rele”. Contează cantitatea, modul de preparare și dieta în ansamblu.

Cartofii, mai mult decât o sursă de amidon

Cartofii sunt criticați frecvent pentru conținutul ridicat de carbohidrați și amidon. În realitate, cartofii albi furnizează fibre, potasiu, vitaminele C și B6, dar și cupru, magneziu și niacină. Unele cercetări au asociat consumul lor cu un risc mai redus de mortalitate prin anumite cauze, inclusiv boli cardiovasculare.

Un alt element interesant este amidonul rezistent. Acest tip de carbohidrat nu este digerat complet în intestinul subțire și ajunge în colon, unde poate fi fermentat de bacteriile intestinale. Cartofii fierți pot furniza amidon rezistent, iar acesta ar putea contribui la sănătatea microbiomului intestinal. Beneficiile nu se aplică însă automat tuturor preparatelor din cartofi. Modul de gătire și ingredientele adăugate pot schimba semnificativ profilul nutrițional.

Arahidele furnizează proteine și grăsimi nesaturate

Arahidele sunt uneori evitate deoarece au o densitate calorică ridicată și conțin multe grăsimi. Majoritatea grăsimilor lor sunt însă nesaturate, asociate în general cu un profil cardiovascular mai favorabil.

Arahidele furnizează și proteine, fibre, vitamina B3 și vitamina E. În plus, conțin diferiți compuși vegetali și antioxidanți, care pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Porția rămâne importantă, deoarece arahidele sunt totuși un aliment cu densitate energetică mare.

Lactatele integrale nu sunt neapărat asociate cu creșterea în greutate

Lactatele integrale au fost mult timp evitate din cauza grăsimilor saturate și a temerilor legate de colesterol și greutate. Unele cercetări mai recente nu susțin însă această imagine atât de simplă. Studiile citate de New York Post au asociat consumul a trei porții de lactate integrale pe zi cu reduceri ale greutății corporale, indicelui de masă corporală și colesterolului, precum și cu îmbunătățiri ale tensiunii arteriale.

Într-un alt studiu, consumul zilnic de lapte integral, timp de 12 săptămâni, a fost asociat cu o circumferință mai mică a taliei.

Aceste rezultate nu înseamnă însă că lactatele integrale provoacă în mod automat scădere în greutate. Efectele depind de dieta generală, cantități și caracteristicile fiecărei persoane.

Brânza, bogat

ă în grăsimi, dar nu lipsită de beneficii

Brânza este un alt aliment adesea limitat din cauza conținutului de grăsimi și calorii. O analiză a mai multor studii a găsit însă asocieri între consumul de brânză și un risc mai redus pentru anumite probleme de sănătate. Potrivit datelor citate, consumul de brânză a fost asociat cu un risc cu aproximativ 8% mai mic de boli cardiovasculare și boală coronariană.

Cercetătorii au mai observat asocieri cu un risc cu aproximativ 7% mai mic de accident vascular cerebral și diabet de tip 2 și cu aproximativ 5% mai mic pentru mortalitatea din orice cauză. Aceste procente provin însă în mare parte din asocieri statistice și nu demonstrează că brânza, singură, produce aceste efecte.

Alimentația trebuie privită în ansamblu

Cele patru exemple arată cât de mult se poate schimba percepția asupra unui aliment atunci când este analizat dincolo de un singur nutrient. Cartofii nu sunt doar amidon, arahidele nu sunt doar grăsimi, iar lactatele integrale și brânza nu pot fi evaluate exclusiv prin conținutul lor caloric.

O alimentație echilibrată presupune varietate, porții potrivite și un aport diversificat de nutrienți, iar aceste alimente pot avea loc într-o astfel de dietă.