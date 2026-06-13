Pâine, ulei de măsline, sardine și o plimbare zilnică / Rețeta longevității vine de la bunicii portughezi

13 iun. 2026, Nutriție
Pâine, ulei de măsline, sardine și o plimbare zilnică / Rețeta longevității vine de la bunicii portughezi
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Portugalia este una dintre țările europene asociate frecvent cu dieta mediteraneană și cu o speranță de viață ridicată. Deși nu există o rețetă universală pentru longevitate, multe dintre obiceiurile întâlnite la generațiile mai în vârstă continuă să atragă atenția specialiștilor în nutriție și stil de viață.

 Gamintraveler descrie rutina zilnică a multor seniori portughezi, de la mesele simple bazate pe pește, leguminoase și ulei de măsline până la mersul pe jos, somnul regulat și importanța relațiilor sociale.

Mese simple, bazate pe alimente puțin procesate

Potrivit sursei citate, alimentația multor portughezi în vârstă rămâne ancorată în preparate tradiționale și ingrediente simple.

La micul dejun apar frecvent pâinea, fructele, brânzeturile și cafeaua, în timp ce prânzul este considerat cea mai importantă masă a zilei.

Leguminoasele, verdețurile, peștele și uleiul de măsline sunt prezente constant în meniurile tradiționale.

Printre preparatele populare se numără:

  • caldo verde, supă tradițională cu cartofi și varză kale;
  • sardinele la grătar;
  • preparatele pe bază de fasole;
  • salatele simple cu roșii și ceapă;
  • rețetele cu cod (bacalhau).
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Uleiul de măsline și peștele ocupă un loc central

La fel ca în alte țări mediteraneene, uleiul de măsline extravirgin este folosit zilnic în bucătăria portugheză.

Acesta este utilizat atât la gătit, cât și pentru asezonarea salatelor, legumelor sau supelor.

Peștele este de asemenea prezent frecvent în alimentație. Sardinele, macroul, tonul și codul se regăsesc în numeroase preparate tradiționale și reprezintă o sursă importantă de proteine pentru multe familii.

Cina este adesea mai ușoară

O altă caracteristică observată de autor este tendința de a păstra mesele de seară relativ simple.

Supele, salatele, pâinea, măslinele, brânzeturile și porțiile moderate de pește sunt opțiuni întâlnite frecvent la cină.

Ideea este ca masa de seară să fie suficientă pentru sațietate, fără a deveni cea mai consistentă masă a zilei.

Mișcarea face parte din rutina zilnică

Mulți seniori portughezi nu practică neapărat sport în sensul clasic al termenului, însă mersul pe jos face parte din activitățile de zi cu zi.

Drumurile până la piață, brutărie sau cafenea contribuie la menținerea unui nivel constant de activitate fizică. Mișcarea regulată este integrată natural în programul zilnic și nu depinde de antrenamente complexe sau abonamente la sală.

Somnul și timpul petrecut cu alți oameni contează

Pe lângă alimentație, materialul evidențiază și importanța odihnei și a relațiilor sociale.

În multe comunități portugheze, cafenelele și piețele rămân locuri importante de întâlnire, iar mesele luate împreună cu familia sau prietenii fac parte din viața de zi cu zi.

Autorul menționează și obiceiul unor persoane de a lua o scurtă pauză sau de a se odihni după prânz, practică întâlnită în anumite regiuni ale țării.

Ce putem învăța din aceste obiceiuri

Deși aceste obiceiuri nu garantează longevitatea și nici că explică în totalitate speranța de viață ridicată din Portugalia, multe dintre elementele descrise – alimentația bazată pe produse puțin procesate, consumul regulat de pește și leguminoase, utilizarea uleiului de măsline, activitatea fizică zilnică și relațiile sociale active – se regăsesc și în recomandările specialiștilor pentru un stil de viață sănătos.

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