Deși năutul, lintea sau fasolea neagră sunt primele opțiuni pe care mulți le pun în coș atunci când vor să mănânce mai sănătos, dieteticienii indică o altă leguminoasă drept cea mai valoroasă alegere pentru o îmbătrânire sănătoasă: boabele de soia. O cană de boabe de soia fierte conține de peste două ori mai mult calciu decât una de năut și de aproape patru ori mai mult decât una de fasole neagră. În plus, soia furnizează fibre, fier, magneziu și izoflavone, compuși care pot susține sănătatea inimii, rezistența oaselor și ameliorarea simptomelor menopauzei. Specialiștii recomandă însă consumul în forme simple, nu prin intermediul produselor intens procesate.

Într-o analiză dedicată leguminoaselor cu cel mai bun profil nutrițional pentru longevitate, Theresa DeLorenzo, dietetician autorizat și profesor de știința nutriției la Russell Sage College, explică de ce boabele de soia depășesc alte varietăți populare și la ce trebuie să fie atenți consumatorii atunci când le cumpără, potrivit Real Simple.

Majoritatea dieteticienilor recomandă în continuare consumul a cel puțin unei porții de leguminoase în fiecare zi, chiar dacă acestea nu au aceeași imagine de „superaliment” precum fructele de pădure sau somonul.

„Sunt printre cele mai bogate în nutrienți alimente pe care le poți consuma. Fasolea conține calciu, magneziu, fier, fibre și fitochimicale”, explică Theresa DeLorenzo. În plus, este potrivită pentru persoanele care urmează o dietă vegană și suficient de accesibilă pentru a fi consumată în mod regulat.

Cea mai bună leguminoasă pentru o îmbătrânire sănătoasă

Chiar și dieteticienii au preferințele lor culinare, însă leguminoasa pe care o consumă cu cea mai mare plăcere nu este neapărat și cea pe care o recomandă pentru longevitate.

„Deși preferatul meu este năutul, boabele de soia sunt cele mai sănătoase pentru longevitate”, spune Theresa DeLorenzo. „Boabele de soia sunt o sursă excelentă atât de fibre solubile, cât și de fibre insolubile. Fibrele solubile pot contribui la prevenirea unor boli precum afecțiunile cardiovasculare și diabetul, în timp ce fibrele insolubile ajută digestia.”

În ceea ce privește beneficiile pentru longevitate, boabele de soia conțin mai multe izoflavone decât orice alt tip de leguminoasă.

„Izoflavonele sunt compuși vegetali care au efecte fitoestrogenice, ceea ce înseamnă că pot produce în organism efecte similare celor ale estrogenului. Fitoestrogenii pot contribui la ameliorarea simptomelor menopauzei și pot proteja, de asemenea, sănătatea oaselor și a sistemului cardiovascular”, explică specialistul.

Un studiu amplu, care a urmărit zeci de mii de adulți pe parcursul a aproape zece ani, a constatat că un consum mai ridicat de soia și izoflavone a fost asociat cu un risc mai mic de deces. În unele categorii de consum, riscul de mortalitate din orice cauză a fost cu aproximativ 24% până la 28% mai mic comparativ cu grupul care a avut cel mai redus consum.

Cercetarea nu demonstrează însă o relație directă de tip cauză-efect, fiind vorba despre un studiu observațional. Alte analize au identificat totuși beneficii măsurabile pentru sănătate. De exemplu, o meta-analiză a arătat că proteina din soia poate contribui la reducerea nivelului colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.

Cum se compară boabele de soia cu năutul și fasolea neagră

Un mineral pe care boabele de soia îl conțin din abundență, spre deosebire de alte leguminoase, este calciul. Potrivit datelor Departamentului Agriculturii din Statele Unite (USDA), o cană de boabe de soia fierte conține aproximativ 175 de miligrame de calciu, comparativ cu 80 de miligrame în cazul năutului și doar 46 de miligrame în cazul fasolei negre.

„Calciul este important pentru reglarea tensiunii arteriale, sănătatea oaselor, contracția și relaxarea musculară, precum și pentru sănătatea sistemului nervos”, subliniază DeLorenzo. Aceste funcții devin tot mai importante pe măsură ce înaintăm în vârstă, în special pentru menținerea mobilității și a independenței.

Boabele de soia conțin, de asemenea, cantități semnificativ mai mari de magneziu și fier decât năutul și fasolea neagră.

„Magneziul ajută la menținerea unei tensiuni arteriale scăzute, la reducerea anxietății, la păstrarea rezistenței oaselor și este important pentru sănătatea digestivă. Fierul transportă oxigenul către organe, contribuind la o sănătate mai bună pe termen lung, și ajută la păstrarea funcțiilor cognitive”, explică nutriționistul.

Ce forme de soia sunt recomandate și ce ar trebui evitat

În jurul consumului de soia au circulat de-a lungul timpului și temeri legate de riscul de cancer mamar, însă Societatea Americană de Cancer consideră că alimentele pe bază de soia sunt sigure, iar unele cercetări sugerează chiar că acestea ar putea contribui la reducerea riscului de cancer de sân.

Theresa DeLorenzo atrage însă atenția asupra unui detaliu esențial: diferența dintre alimentele simple, minim procesate, precum edamame, tofu sau boabele de soia fierte, și produsele intens procesate din comerț.

„Soia intens procesată, precum produsele care imită carnea, ar putea fi potențial problematică”, avertizează ea. Specialista recomandă ca orice persoană care are nelămuriri legate de dietă și istoricul medical să discute cu medicul său.