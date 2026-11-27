Localitatea Cașolț din județul Sibiu va găzdui, sâmbătă, 19 decembrie 2026, cea de-a patra ediție a Târgului de Crăciun. Vizitatorii vor putea degusta preparate și băuturi de sezon, vor avea ocazia să cumpere produse locale și să participe la activități dedicate tradițiilor de iarnă, relatează Turnul Sfatului.

Evenimentul este organizat de Asociația pentru Sat Colorat, în colaborare cu Albert Haus, și se va desfășura între orele 16:00 și 20:00, la sediul asociației, pe strada Bazinului nr. 3.

Vin fiert, ceai, siropuri și degustări de preparate

Componenta gastronomică va ocupa un loc important în programul târgului. Organizatorii pregătesc degustări de preparate și băuturi specifice sezonului rece, printre care vin fiert, ceai și sirop. Vizitatorii vor avea la dispoziție și un mic târg de producători, unde vor putea descoperi produsele acestora.

Evenimentul va include colinde, povești despre istoria și tradițiile locale, precum și ateliere dedicate copiilor.

Organizatorii își propun să recreeze o atmosferă de sărbătoare „autentică de la țară”.

Donație de 50 de lei pentru adulți, acces gratuit pentru copii

Participarea la Târgul de Crăciun din Cașolț se face pe baza unei donații de 50 de lei pentru fiecare adult, în timp ce copiii beneficiază de acces gratuit. Donația include degustarea preparatelor și a băuturilor oferite în cadrul evenimentului.

Târgul are și o componentă caritabilă. Fondurile colectate vor fi utilizate pentru susținerea activităților educaționale desfășurate de Asociația pentru Sat Colorat.