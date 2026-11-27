Un videoclip publicat pe Instagram de fotbalistul spaniol Marcos Llorente, în care îi oferă caviar fiicei sale de un an, Amor, a declanșat un amplu val de reacții pe rețelele sociale și în spațiul politic din Spania. Alături de imagini, jucătorul echipei Atlético Madrid a scris: „Singura persoană care mă poate face să mă bucur când îmi ia jumătate de cutie”.

Ceea ce pentru sportiv a fost un moment de familie s-a transformat rapid într-o dezbatere aprinsă despre etalarea averii, siguranța alimentară la vârste fragede și obiceiurile de consum.

Politicienii au sărit cu taxarea marilor averi, dar și critici medicale

Episodul a fost comentat de politicieni cu viziuni diferite, mutând discuția dincolo de rețelele de socializare:

Un deputat al unui partid de stânga a legat momentul de propunerea sa privind creșterea impozitelor pe marile averi, scriind pe X: „Cât timp vor exista oameni ca aceștia și oameni care nu au nici măcar un măr pe care să-l dea copiilor lor, vom lupta pentru ca acești patrioți de paradă să plătească mai mult. Mult mai mult” .

O purtătoare de cuvânt a altei formațiuni tot de stânga a criticat etalarea bogăției și a atras atenția că minorii sub trei ani nu ar trebui să consume caviar, invocând caracterul crud al produsului, riscurile microbiologice, textura cu potențial risc de înec și conținutul ridicat de sare.

Replica fotbalistului și comparația între caviar și produsele ultraprocesate

Fotbalistul a răspuns criticilor în mai multe etape. Într-o primă postare, a ironizat reacțiile utilizatorilor întrebând „De când ați devenit comitetul de supraveghere a cheltuielilor mele?”, denunțând ceea ce a numit o atmosferă de invidie și ipocrizie și precizând că nu își va schimba stilul de viață. Ulterior, a comentat mesajele ostile și amenințările primite online, afirmând că regulile jocului trebuie cunoscute înainte de a intra în el.

La scurt timp, Llorente a publicat un alt videoclip alături de fiica sa și de câteva produse destinate copiilor, inclusiv biscuiți dintr-o marcă cunoscută. Pe un ton sarcastic, i-a explicat micuței că nu mai are voie să mănânce caviar din cauza riscurilor de infecție, excesului de sare, posibilelor probleme renale sau riscului de înec, oferindu-i în schimb biscuiți. În mesajul însoțitor, fotbalistul a criticat normalizarea produselor de patiserie industrială în alimentația copiilor, notând: „Ne preocupă mai mult caviarul decât zahărul. Avem o problemă”.

Ce spun ghidurile nutriționale despre consumul de caviar la copii

Deși dezbaterea a ridicat întrebarea unei vârste minime pentru introducerea caviarului, recomandările generale ale Ministerului Sănătății din Spania arată că, începând cu vârsta de 12 luni, copiii pot mânca aproape aceleași alimente ca restul familiei, cu anumite adaptări și cu limitarea produselor bogate în sare, zahăr și grăsimi. Pentru copiii cu vârste cuprinse între unu și trei ani, limita maximă zilnică recomandată de sare, inclusiv cea deja prezentă în alimente, este de două grame pe zi.

Ghidurile consultate nu stabilesc o vârstă exactă pentru introducerea caviarului și nici nu impun o interdicție generală până la trei ani, dar nici nu îl indică drept aliment recomandat pentru bebeluși. Fiind vorba despre icre de pește conservate cu sare, contează modul de procesare (de exemplu, dacă este pasteurizat sau nu), condițiile de păstrare, modul de servire și riscul de înec.

Totodată, Agenția Spaniolă pentru Siguranța Alimentară și Nutriție (AESAN) recomandă evitarea, în primii ani de viață, a alimentelor procesate și ultraprocesate cu conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi nesănătoase, iar recomandările pediatrice subliniază să nu se adauge sare în mâncarea copiilor în primul an de viață și ca alimentele noi să fie introduse treptat, de preferat cu consultarea medicului pediatru și verificarea atentă a etichetei.