În perioada postului, mesele noastre ajung destul de des să se învârtă în jurul acelorași alimente: cartofi, fasole, orez, paste, pâine, legume și tot felul de combinații de post. Nu este nimic greșit în asta, dar, dacă nu suntem atenți la diversitate, putem ajunge să avem mese sățioase doar pentru scurt timp și să consumăm mai puține proteine decât avem nevoie.

Tocmai de aceea, cele trei zile cu dezlegare la pește sunt o ocazie bună să ne organizăm puțin mai bine mesele. Nu mă refer la a mânca pește la toate cele trei mese sau la a compensa în aceste zile tot ce nu am consumat în restul postului. Mă refer la a profita de o sursă valoroasă de nutrienți, pe care merită să o includem mai des în alimentație.

De ce este bine să mâncăm pește?

În primul rând, peștele este o sursă foarte bună de proteine complete. Asta înseamnă că oferă toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie pentru menținerea și repararea țesuturilor, pentru funcționarea sistemului imunitar și pentru păstrarea masei musculare. Iar masa musculară este importantă la orice vârstă, nu doar pentru cei care fac sport.

În al doilea rând, peștele gras, precum somonul, sardinele, macroul sau heringul, ne aduce acizi grași Omega-3, în special EPA și DHA. Aceștia au roluri importante în organism, inclusiv în funcționarea creierului și a sistemului cardiovascular. Nu toate speciile de pește au aceeași cantitate de Omega-3, așa că este bine să alternăm peștele slab cu cel gras.

Peștele mai furnizează vitamina B12, seleniu și iod, în funcție de specie. Vitamina B12 este deosebit de importantă în perioadele în care alimentația este predominant vegetală, deoarece sursele vegetale obișnuite nu oferă în mod natural cantități relevante de B12. Iodul contribuie la funcționarea normală a tiroidei, iar seleniul participă la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.

Mai este un aspect pe care îl consider important: peștele este, în general, ușor de integrat într-o masă echilibrată. Îl putem pregăti rapid, nu avem nevoie de tehnici complicate și îl putem combina cu legume, cartofi, orez sau mămăligă.

Ce pește să alegem?

Nu trebuie să cumpărăm întotdeauna somon sau pește scump pentru a avea o masă nutritivă. Păstrăvul, sardinele, macroul, heringul, codul, șalăul sau merluciul sunt variante foarte bune. Putem folosi și conserve de pește, în special sardine sau ton, atunci când avem nevoie de o masă rapidă.

Recomand să alternăm speciile și să alegem, atunci când este posibil, pește cu conținut redus de mercur. În special în cazul femeilor însărcinate, al celor care alăptează și al copiilor, alegerea speciilor este importantă.

Și încă ceva: modul de preparare contează. Dacă luăm un pește valoros nutritiv și îl prăjim în baie de ulei, apoi îl servim cu cartofi prăjiți, pâine și sosuri grele, am transformat o alegere bună într-o masă mult mai bogată în calorii și grăsimi. Nu este nevoie să complicăm lucrurile. Cuptorul, grătarul, airfryer sau tigaia antiaderentă sunt suficiente.

5 rețete cu pește, simple și potrivite pentru zilele cu dezlegare

Păstrăv la cuptor cu cartofi și broccoli

Avem nevoie de un păstrăv de aproximativ 180–200 g, 200 g cartofi, 150 g broccoli, o linguriță de ulei de măsline, lămâie, usturoi, sare și piper.

Punem cartofii la fiert câteva minute, apoi îi așezăm într-o tavă alături de păstrăv. Adăugăm usturoi, lămâie și puțin ulei de măsline și introducem tava la cuptor. Broccoli îl putem fierbe la abur sau îl putem adăuga în tavă în ultimele minute de preparare.

Somon la cuptor cu orez și legume

Pentru această rețetă avem nevoie de 150 g somon, 60 g orez cântărit uscat, 150 g dovlecel, 100 g morcov, lămâie, mărar și o linguriță de ulei de măsline.

Punem somonul la cuptor cu puțină zeamă de lămâie și mărar. Fierbem orezul separat, iar legumele le gătim la tigaie sau la abur. Le așezăm pe toate în farfurie și obținem o masă bogată în proteine și Omega-3.

Este o variantă foarte bună pentru prânz sau cină, mai ales pentru cei care vor să aibă o masă sățioasă, dar fără prăjeli.

Salată cu ton, năut și legume

Avem nevoie de o conservă mică de ton în suc propriu, aproximativ 120 g ton scurs, 100 g năut fiert, roșii, castraveți, ardei, ceapă roșie, pătrunjel, zeamă de lămâie și o linguriță de ulei de măsline.

Amestecăm toate ingredientele și condimentăm după gust. Nu trebuie să gătim nimic, iar masa este gata în câteva minute.

Tonul ne aduce proteine, iar năutul completează masa cu fibre și proteine vegetale. Este o combinație potrivită pentru zilele aglomerate, când nu avem timp să stăm în bucătărie.

Sardine cu mămăligă și salată de roșii

Avem nevoie de 120–150 g sardine, proaspete sau din conservă, 150 g mămăligă, roșii, castraveți, ceapă roșie și puțin pătrunjel.

Dacă folosim sardine proaspete, le putem pregăti la cuptor sau pe grătar. Dacă alegem varianta la conservă, verificăm eticheta și cantitatea de sare și ulei. Le servim cu mămăligă și o salată generoasă de legume.

Sardinele sunt o alegere foarte bună pentru aportul de Omega-3 și, dacă sunt consumate cu oasele moi, pot furniza și calciu. Este o masă simplă, accesibilă și foarte potrivită pentru o zi cu dezlegare la pește.

Chifteluțe de pește la cuptor cu piure de mazăre

Pentru chifteluțe avem nevoie de 300 g file de cod sau merluciu, un cartof mic fiert, o lingură de pesmet, pătrunjel, usturoi, sare și piper. Pentru garnitură folosim 200 g mazăre, puțină zeamă de lămâie și o linguriță de ulei de măsline.

Tocăm peștele și îl amestecăm cu cartoful pasat, pesmetul, usturoiul și pătrunjelul. Formăm chifteluțe și le așezăm într-o tavă cu hârtie de copt. Le coacem până se rumenesc ușor. Separat, fierbem mazărea și o pasăm cu puțină zeamă de lămâie și ulei de măsline plus condimentele preferate.

Este o variantă diferită de peștele clasic la cuptor și poate fi o idee bună inclusiv pentru cei care nu sunt foarte încântați de gustul sau textura fileului de pește.

Cum profităm cu adevărat de cele trei zile?

Nu este nevoie să mâncăm cantități foarte mari de pește și nici să alegem preparate sofisticate. O porție de aproximativ 200 g de pește, alături de legume și o garnitură potrivită, poate constitui o masă foarte bună pentru un adult. Cantitatea se adaptează, bineînțeles, în funcție de necesarul individual.

Aș mai avea o recomandare: nu transformați zilele cu dezlegare la pește în zile cu dezlegare la calorii. Peștele pane, prăjit, icre cu multă pâine, cartofi prăjiți și maioneză nu este singura variantă de meniu. Putem mânca gustos și fără să încărcăm inutil farfuria.

Iar dacă în restul postului mesele sunt construite în jurul leguminoaselor, cerealelor integrale, legumelor, fructelor, nucilor și semințelor, vom avea o alimentație vegetală mult mai variată și mai bine echilibrată.

Cele trei zile cu dezlegare la pește sunt o ocazie bună să ne bucurăm de gust, să diversificăm meniul și să oferim organismului nutrienți valoroși. Nu trebuie să facem din ele un festin, ci trei zile în care să mâncăm simplu, gustos și cu puțină atenție la ceea ce punem în farfurie.