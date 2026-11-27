Un angajat al unui local din provincia Torino a primit 18.000 de euro despăgubiri (inclusiv cheltuieli de judecată), după ce instanța a decis că firma l-a concediat nelegal în urma unui incident petrecut pe 21 iunie 2025, relatează Corriere della Sera, citată de Mediafax. Concedierea fusese dispusă în august, după ce bărbatul a oferit gratuit unor clienți două cafele și două croissante.

Pe lângă gestul față de clienți, angajatorul i-a mai reproșat că a preparat câteva cocktailuri pentru sine și pentru colegi la finalul turei, dar și că ar fi sustras 48 de euro din casa de marcat.

Ce a stabilit instanța și ce a ieșit la iveală în proces

Judecătorii Tribunalului din Ivrea au declarat măsura concedierii ca fiind ilegală, arătând că:

oferirea produselor către clienți se înscria în politicile de fidelizare încurajate chiar de companie, în special după-amiaza;

acuzația privind furtul a 48 de euro nu s-a susținut în forma prezentată de firmă, instanța constatând că angajatul luase 3 euro și lăsase un bilet prin care își anunța superiorii;

deși preluarea banilor a fost apreciată ca fiind nelegală, și responsabilul localului ar fi luat bani, astfel încât desfacerea contractului de muncă a reprezentat o sancțiune disproporționată.

Tot în urma recursului a reieșit că bărbatului îi fuseseră neplătite ore suplimentare în valoare de peste 5.000 de euro. Deși hotărârea nu a dispus reintegrarea sa pe post, acesta a obținut compensația financiară de 18.000 de euro.