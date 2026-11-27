Un angajat al unui local din provincia Torino a primit 18.000 de euro despăgubiri (inclusiv cheltuieli de judecată), după ce instanța a decis că firma l-a concediat nelegal în urma unui incident petrecut pe 21 iunie 2025, relatează Corriere della Sera, citată de Mediafax. Concedierea fusese dispusă în august, după ce bărbatul a oferit gratuit unor clienți două cafele și două croissante.
Pe lângă gestul față de clienți, angajatorul i-a mai reproșat că a preparat câteva cocktailuri pentru sine și pentru colegi la finalul turei, dar și că ar fi sustras 48 de euro din casa de marcat.
Judecătorii Tribunalului din Ivrea au declarat măsura concedierii ca fiind ilegală, arătând că:
oferirea produselor către clienți se înscria în politicile de fidelizare încurajate chiar de companie, în special după-amiaza;
acuzația privind furtul a 48 de euro nu s-a susținut în forma prezentată de firmă, instanța constatând că angajatul luase 3 euro și lăsase un bilet prin care își anunța superiorii;
deși preluarea banilor a fost apreciată ca fiind nelegală, și responsabilul localului ar fi luat bani, astfel încât desfacerea contractului de muncă a reprezentat o sancțiune disproporționată.
Tot în urma recursului a reieșit că bărbatului îi fuseseră neplătite ore suplimentare în valoare de peste 5.000 de euro. Deși hotărârea nu a dispus reintegrarea sa pe post, acesta a obținut compensația financiară de 18.000 de euro.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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