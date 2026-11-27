Senzația de oboseală care apare la câteva ore după trezire nu se rezonvă întotdeauna cu încă o ceașcă de cafea. Un mic dejun bogat în proteine și activitatea fizică de dimineață pot contribui la menținerea energiei și la îmbunătățirea capacității de concentrare, potrivit specialiștilor consultați de SheFinds.

Medicul Geny Ann Augustine recomandă consumul unui mic dejun bogat în proteine în prima oră după trezire, pentru susținerea nivelului de energie și a funcției digestive. Specialista atrage atenția asupra obiceiului de a sări peste micul dejun sau de a consuma dimineața doar cafea și pâine prăjită. Potrivit acesteia, asemenea obiceiuri pot favoriza fluctuațiile glicemiei, în special în cazul persoanelor în vârstă.

Medicul prezintă exemplul unei paciente căreia i-a recomandat să consume între 20 și 25 de grame de proteine dimineața, sugerând iaurtul grecesc cu fructe de pădure. După două săptămâni, pacienta a raportat mai puține episoade de oboseală în cursul dimineții și o reducere a balonării. Cercetările publicate în Journal of Nutrition și Journal of Dairy Science, menționate de SheFinds, indică, de asemenea, că un mic dejun bogat în proteine poate prelungi senzația de sațietate, susține concentrarea și reduce tendința de a consuma gustări seara.

Mișcarea de dimineață poate îmbunătăți starea de spirit

Al doilea obicei recomandat este activitatea fizică în prima parte a zilei. Nu este vorba neapărat despre antrenamente intense, ci despre activități accesibile, precum mersul în ritm alert, exercițiile de stretching sau yoga. Potrivit nutriționistei Mrinal Pandit, mișcarea contribuie la sănătatea cardiovasculară, la întărirea musculaturii și a oaselor, dar și la îmbunătățirea dispoziției și a nivelului de energie. De asemenea, activitatea fizică regulată este asociată și cu un risc mai redus de apariție a bolilor cardiovasculare și a anumitor tipuri de cancer.

Specialiștii pun accentul pe consecvență, mai degrabă decât pe intensitatea exercițiilor sau pe schimbările radicale ale stilului de viață.