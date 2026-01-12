Mănânci pâine și cereale „normale” și nu te gândești că pot exista factori invizibili care influențează echilibrul hormonal. Ai fi crezut vreodată că niște simple cereale pot fi cauza infertilității tale? Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist medicină de familie, a explicat, pentru g4food.ro, în ce mod cerealele, incorect depozitate, pot avea mucegaiuri, imperceptibile, fără gust și fără miros, dar care îți pot perturba echilibrul hormonal.

Problema nu sunt cerealele, ci modul de depozitare

“Probabil nu ți-ai fi imaginat că cerealele pot fi cauza infertilității tale. Problema nu este în cereale, ci în mucegai. Pe unele cereale, prost depozitate, cresc ciuperci invizibile cu ochiul liber. Ele produc substanțe care acționează ca disruptori hormonali, adică îți perturbă echilibrul hormonal. Nu atacă violent. Deranjează fin, zilnic, pe termen lung. Cele mai cunoscute sunt toxinele produse de mucegaiuri, care apar pe grâu, pe porumb și pe orz”, explică dr. Vintilescu.

Cum acționează mucegaiurile din cereale

Studiile au arătat că aceste substanțe pot reduce fertilitatea, pot deregla ciclul menstrual, pot afecta ovulația și pot scădea calitatea spermei.

“Practic, aceste mucegaiuri acționează perfid. Ele imită hormonii sexuali sau îi blochează. Astfel, corpul primește semnalele greșite. La femei, ovarele nu mai știu când să elibereze ovulul, iar la bărbați, calitatea spermei se reduce. Fiziopatologic, sistemul de reproducere se perturbă. Biochimic, receptorii hormonali sunt păcăliți”, spune medicul.

De ce apar mucegaiurile din cereale

“Practic, nici nu contează dacă, de exemplu, tu alegi să mănânci cereale bio, pentru că mucegaiurile nu citesc eticheta. Ele apar din cauza umidității, a căldurii și a depozitării proaste a cerealelor. Asta face contaminarea dificil de evitat, pentru că nu ai de unde să știi cum au fost depozitate înainte de a ajunge la tine. Tu poți mânca foarte curat, alimente sănătoase, de calitate și tot poți fi expus, fără să știi, la mucegaiuri. În plus, efectul nu se vede imediat. Nu te doare nimic, doar că, în timp, riscul este ca fertilitatea ta să scadă, iar cauza să fie dificil de stabilit. Mucegaiurile invizibile nu au întotdeauna gust sau miros. În plus, când cerealele sunt procesate și intră în malaxor, mucegaiul se sparge și se transformă într-un praf fin, imperceptibil pentru simțuri. Ideal este să alegem cereale cât mai puțin procesate, poate reușim, totuși, să depistăm un gust sau miros diferit, în caz că sunt contaminate cu mucegaiuri”, afirmă dr. Vintilescu.

Infertilitatea poate fi fără cauză medicală

“Unele probleme de fertilitate nu vin din cauze medicale, ci pot veni din lucruri mici, repetate zilnic, cum ar fi consumul unor banale cereale prost depozitate și contaminate cu mucegaiuri.

Deseori, depozitarea, umiditatea și timpul pot conta mai mult decât eticheta „bio” a cerelelor. Iar unele dezechilibre apar lent, fără durere și fără semne clare, dar lasă urme, în timp, și pot deregla hormonii, în tăcere. Iar mucegaiul din cereale, despre care nu prea se vorbește, poate fi un vinovat discret, care nu se anunță, dar afectează”, explică dr. Răzvan Vintilescu.