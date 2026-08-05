Dacă în trecut oul a fost oprit nejustificat de la consumul zilnic din cauza temerilor legate de colesterol, astăzi știința îi recunoaște valoarea nutrițională excepțională. Totuși, extazul recent de pe rețelele de socializare și promovarea ideii că ouăle ar avea un „efect ozempic” datorită capacității lor de a oferi senzația de sațietate nu este probat științific câtuși de puțin, scrie ABC.

Cunoscuta farmacistă spaniolă Marian García (cunoscută publicului drept Boticaria García) a intervenit public pentru a opri dezinformarea virală. Aceasta explică de ce o astfel de comparație este greșită și simplifică în mod periculos funcționarea organismului uman.

Ouăle și ozempic, o comparația ca cea dintre o bicicletă și un Ferrari

Într-un videoclip publicat pe contul său de Instagram, Boticaria García confirmă că oul este un aliment bogat în proteine, iar digerarea proteinelor stimulează eliberarea de GLP-1 (un hormon intestinal implicat în instalarea senzației de sațietate). Totuși, diferența dintre hormonul natural și medicament este uriașă:

GLP-1 natural (eliberat în timp ce mâncăm ouă) rezistă în sânge doar 1-2 minute, fiind distrus extrem de rapid de o enzimă din organism numită DPP-4.

Semaglutida (substanța activă din Ozempic) este modificată sintetic pentru a rezista acestei enzime și se leagă de proteinele din sânge, rămânând activă în organism timp de o săptămână.

- articolul continuă mai jos -

„A spune că ouăle au ‘efect Ozempic’ este ca și cum ai afirma că o bicicletă are ‘efect Ferrari’ doar pentru că ambele vehicule au roți, spune specialista.”

De ce ne țin ouăle de foame?

Capacitatea ouălor de a menține sațietatea timp de câteva ore nu provine dintr-un efect de tip medicamentos, ci din procesul natural de digestie. Atât timp cât alimentul este digerat în intestine, organismul continuă să elibereze constant mici cantități de GLP-1. Prin urmare, semnalul de sațietate persistă pe durata digestiei, chiar dacă fiecare moleculă de hormon eliberat se descompune în doar câteva minute.

„Nu facem alimentul mai mare, ci știința mai mică”

Farmacista subliniază pericolul de a confunda alimentele nutritive cu tratamentele medicale complexe prescrise pentru obezitate sau diabet.

Obezitatea este o afecțiune cronică ale cărei piloni de bază sunt alimentația echilibrată, mișcarea, somnul și gestionarea stresului, iar tratamentele medicamentoase au indicații stricte și se administrează exclusiv sub supraveghere medicală.

„Atunci când, doar pentru a obține like-uri, confundăm alimentele cu medicamentele, nu facem alimentul mai mare, ci facem știința mai mică.”