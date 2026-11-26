Condimentele nu au doar rolul de a da gust și culoare preparatelor din farfurie. Ghimbirul, turmericul, semințele de fenicul și chimionul conțin polifenoli și alți compuși activi cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, care pot contribui la susținerea digestiei și a echilibrului bacteriilor benefice din intestin.

Deși pot susține digestia, condimentele funcționează cel mai bine ca parte a unei alimentații echilibrate, bogate în fibre și alimente integrale. Ele nu pot înlocui tratamentele medicale atunci când apar probleme digestive persistente, potrivit Health.

1. Ghimbirul – poate stimula golirea stomacului și combate greața

Ghimbirul este cunoscut pentru capacitatea de a susține motilitatea digestivă și de a contribui la o digestie mai confortabilă. Acesta conține compuși activi numiți gingeroli și shogaoli, care pot susține bacteriile intestinale benefice, pot ameliora disconfortul după masă și pot reduce senzația de greață.

Cercetările arată că ghimbirul poate ameliora grețurile matinale din timpul sarcinii, precum și grețurile asociate chimioterapiei. În privința microbiomului, unele studii au observat modificări în compoziția bacteriilor intestinale, însă impactul direct asupra funcției intestinale și a simptomelor digestive nu este încă pe deplin clar.

Compușii din ghimbir pot stimula, de asemenea, contracțiile stomacului. Acest lucru ar putea ajuta la golirea mai rapidă a stomacului și la reducerea disconfortului după masă.

Cum îl folosești: proaspăt ras sau măcinat, în ceaiuri, iaurt, supe, preparate la wok sau smoothie-uri.

2. Turmericul – sprijin antiinflamator, dar cu o nuanță importantă legată de doză

Folosit în mod tradițional pentru susținerea digestiei și reducerea inflamației, turmericul ar putea favoriza dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin.

De asemenea, turmericul poate contribui la crearea unui mediu antiinflamator la nivel intestinal. Acest lucru ar putea ajuta la întărirea barierei intestinale și la protejarea acesteia împotriva substanțelor nocive și a agenților patogeni.

Există însă o diferență importantă de care trebuie să ținem cont: majoritatea cercetărilor privind efectele turmericului asupra sănătății digestive au analizat suplimentele concentrate cu curcumină, în doze mult mai mari decât cantitatea folosită în mod obișnuit la gătit. Prin urmare, beneficiile observate în cazul dozelor mai mari nu se aplică automat și cantităților de turmeric folosite în alimentație.

Cum îl folosești: în supe cremă, orez, legume la cuptor sau preparate de tip curry.

3. Semințele de fenicul – pot ameliora durerile de stomac și crampele după masă

Semințele de fenicul sunt folosite în mod tradițional pentru ameliorarea disconfortului digestiv și a crampelor apărute după masă. Acestea conțin anetol, un compus care poate ajuta la relaxarea musculaturii netede din tractul digestiv. Astfel, ar putea contribui la reducerea durerilor de stomac sau a simptomelor asociate refluxului gastroesofagian.

Cum le folosești: sub formă de infuzie, turnând apă fierbinte peste semințe, sau mestecând o cantitate mică după masă.

4. Chimionul – folosit împotriva balonării și studiat în cazul infecției cu Helicobacter pylori

Chimionul este utilizat în mod tradițional pentru ameliorarea balonării, a gazelor intestinale și a disconfortului abdominal. Cercetările recente au analizat și posibilele sale beneficii în cazul unor probleme digestive:

Un studiu din 2021 a arătat că apa cu chimion, administrată alături de tratamentul medical, ar putea contribui la combaterea infecției cu Helicobacter pylori , bacteria care poate provoca inflamație gastrică, ulcer și disconfort digestiv.

, bacteria care poate provoca inflamație gastrică, ulcer și disconfort digestiv. Un alt studiu, publicat în 2026, a constatat că persoanele care au băut apă cu chimion cu 30 de minute înainte de fiecare masă, timp de 21 de zile, au înregistrat o ameliorare a simptomelor digestive.

Este important de precizat că apa cu chimion nu înlocuiește tratamentul medical pentru infecția cu Helicobacter pylori. Diagnosticul și schema de tratament trebuie stabilite de medic.

Cum îl folosești: în supe, tocănițe, preparate cu fasole sau năut, legume la cuptor, orez, sosuri pe bază de iaurt sau sub formă de infuzie.

Cum influențează condimentele flora intestinală

Bacteriile benefice din intestin pot descompune polifenolii din condimente, iar acest proces ar putea contribui la dezvoltarea lor și la menținerea unui echilibru sănătos al florei intestinale.

Un studiu din 2022 a comparat efectele unor cantități mici, moderate și mari de condimente adăugate într-o alimentație obișnuită, de tip american. Rezultatele au arătat că dieta cu un aport moderat de condimente a fost asociată cu o diversitate mai mare a bacteriilor intestinale, un aspect benefic pentru sănătatea intestinală.

Dieta cu un aport ridicat de condimente a crescut, de asemenea, nivelul unei familii de bacterii intestinale benefice, numită Ruminococcaceae.

Polifenolii au și efecte antiinflamatoare și ar putea contribui la reducerea inflamației intestinale.

Condimentele conțin totodată antioxidanți, care ajută la protejarea celulelor împotriva deteriorării provocate de radicalii liberi. Astfel, pot contribui la protejarea celulelor care căptușesc tractul digestiv.

Patru reguli pentru a introduce corect condimentele în alimentație

Consumul unei cantități mai mari de condimente nu înseamnă automat o sănătate intestinală mai bună. Iată câteva recomandări pentru a le integra într-o alimentație benefică pentru digestie:

Începe cu cantități mici: introdu câte un condiment pe rând, pentru a observa cum reacționează sistemul digestiv.

introdu câte un condiment pe rând, pentru a observa cum reacționează sistemul digestiv. Combină-le cu alimente integrale: folosește-le în preparate cu legume, leguminoase, cereale integrale sau supe. Mesele bogate în fibre și alimente fermentate pot susține, de asemenea, sănătatea intestinală.

folosește-le în preparate cu legume, leguminoase, cereale integrale sau supe. Mesele bogate în fibre și alimente fermentate pot susține, de asemenea, sănătatea intestinală. Urmărește reacțiile organismului: unele condimente pot provoca disconfort gastric sau pot agrava simptomele digestive. Dacă te confrunți frecvent cu balonare, dureri abdominale, constipație sau diaree, cere sfatul unui medic.

unele condimente pot provoca disconfort gastric sau pot agrava simptomele digestive. Dacă te confrunți frecvent cu balonare, dureri abdominale, constipație sau diaree, cere sfatul unui medic. Acordă atenție capsulelor și extractelor: acestea sunt adesea mult mai concentrate decât condimentele folosite în bucătărie și pot avea efecte diferite. Consultă medicul înainte de a le utiliza în scopuri terapeutice.