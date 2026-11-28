Are o siluetă de invidiat și o explicație care te face să o „urăști” din prima: „Mie nu mi-e niciodată foame, trebuie să am un program de masă, ca să nu uit să mă hrănesc”, spune Aura Dănciulescu, solista trupei heavy metal Scarlet Aura. Ce mănâncă o trupă rock în turneu, ce gătește o familie de rockeri pentru o fetiță de 7 ani, cum o echipă de zece oameni își organizează mesele în turneele prin țară și străinătate și care e mâncarea moldovenească de la bunici de care îi e cel mai mult dor Aurei, în interviul pe care l-a acordat G4Food.

Ce mănâncă o vedetă heavy metal?

G4Food: Cum arată meniul tău zilnic? Ce îți place cel mai mult să gătești sau să mănânci atunci când ai o zi mai liniștită?

Aura Dănciulescu: Eu am o particularitate destul de interesantă: nu simt foamea. Din acest motiv, de-a lungul timpului, mi-am stabilit un program fix de masă, ca să mă asigur că nu rămân nemâncată. Începând cu micul dejun, ador pâinea prăjită, care nu lipsește din meniul meu de dimineață, în combinație cu pastă de avocado, roșii și brânză. Iubesc ceaiurile și le prefer oricând în locul cafelei, mă răsfăț cu tot felul de arome, de la iasomie și rooibos, până la clasicele ceaiuri verzi sau negre.

La prânz mănânc, de obicei, ce pregătește soțul meu, Mihai Dănciulescu. Îi place foarte mult să coacă ardei capia și vinete, așa că avem în permanență salate proaspete, dar și omlete cu bacon. Când mă invită la masă, mănânc ce găsesc pregătit. Seara, în schimb, îmi place să gătesc ceva mai sățios și mai elaborat: un curcan la cuptor cu legume sau preparate la wok, cu pui, legume și arome specifice bucătăriei asiatice. Am descoperit această bucătărie în 2018, când am fost în turneu în China timp de o lună și, în fiecare zi, în alt oraș, descopeream alte preparate. Ne-a plăcut enorm și de atunci am adoptat-o și acasă. Nu fac preparate extravagante, dar adorăm gusturile chinezești.

Bineînțeles, avem și un copil, Sofia, împlinește șapte ani în curând și trebuie să ne asigurăm în primul rând pentru ea că avem ciorbe și borșuri. Eu sunt din Fălticeni, județul Suceava, chiar la granița dintre Moldova și Bucovina, așa că adorăm zeama și acriturile. Mă asigur întotdeauna că avem în casă un borș de afumătură, de găină, de porc sau de sfeclă roșie. De asemenea, nu lipsesc șnițelele, chiftelele, pulpițele sau mâncăricile de cartofi, mazăre și fasole, făcute la cererea Sofiei. Deși nu simt foamea, trebuie să recunosc că am foarte multe pofte și gătesc destul de mult.

Mâncare „ca la mama acasă”

G4Food: Când spui „acasă la mama”, ce fel de mâncare îți vine prima dată în minte? Care este preparatul preferat pe care îl ceri atunci când mergi la Fălticeni?

Aura Dănciulescu: În primul rând, ciorbele mamei sunt raiul papilelor gustative. Apoi vin pârjoalele, pilaful, genunchii de porc, fripturile la cuptor. Eu nu trebuie să cer nimic, pentru că le face ea oricum. Dar dacă ar fi să aleg un singur preparat gătit de mama pe care îl ador, acela ar fi garantat ardeii umpluți.

Cele mai frumoase amintiri culinare le am din copilărie, din Brăiești și Rotopănești, satele în care am crescut alături de bunicii mei. Bunica de la Brăiești avea un păr imens în curte și care făcea niște pere absolut fantastice. Erau bune și înainte să se coacă de tot, tari și dulci, dar și mai târziu, când deveneau extrem de zemoase. Ne umpleam pe față de zeamă de pară gustoasă. Vara și toamna mâncam fructe proaspete, zmeură sau perje uscate, prune uscate care lăsau un parfum extraordinar. În podul bunicii de la Rotopănești găseam mereu nuci și perje uscate, iar astăzi am și eu în magazie aceleași arome: flori de toamnă, busuioc, mentă și mușețel, alături de coji de ceapă, foarte bune pentru ceaiuri în sezonul rece. Beau des ceai de ceapă cu miere: funcționează excelent mai ales când am nevoie să îmi mențin corzile vocale sănătoase. Toate aceste bunătăți, puse lângă o bucată de brânză, câteva nuci și o lingură de dulceață, erau un adevărat festin, chiar dacă atunci nu știam să îi spunem așa.

Căpșuni cu smântână și zahăr. Și-un boț de mămăligă

G4Food: Dacă ar fi să alegi un singur gust sau un preparat care să definească în totalitate copilăria, care ar fi acela?

Aura Dănciulescu: Bunica de la Brăiești îmi scurgea cirul de la mămăligă, zeama aceea care se formează înainte ca mămăliga să se lege complet, o lua cu polonicul mic și mi-o punea în farfurie cu zahăr. Bunica de la Rotopănești, în schimb, avea o rețetă care mă urmărește și astăzi: căpșune cu smântână rece, frecate bine cu zahăr, lângă care punea o lingură strașnică de mămăligă caldă. Sună neobișnuit, dar este extraordinar de bun.

Aura Dănciulescu, rockerița moldoveancă

G4Food: A reușit Bucureștiul, în toți acești ani, să îți schimbe gusturile sau ai rămas fidelă bucătăriei din Moldova? Cât de des gătești moldovenește acasă, faci „poale-n brâu” sau ciorbă rădăuțeană?

Aura Dănciulescu: Bucureștiul nu a reușit să mă schimbe. Sunt fălticeneancă și cred că Moldova o porți cu tine oriunde ai fi, mai ales în farfurie. La noi în casă se mănâncă moldovenește aproape zilnic: papară cu brânză de oi, castraveți murați puși de mine, plăcinte cu brânză și pâine făcută în casă, deși în ultima vreme am mai rărit pâinea și plăcintele, pentru că a trebuit să mai slăbesc înaintea concertelor importante pe care le avem pe 11 și 12 decembrie în București.

În rest, mâncăm și trăim românește. De 1 Decembrie, în zona noastră, nelipsită este o tochitură bună, cu mămăliguță, brânză de oi și castraveți murați aduși din beci, alături de o ceapă spartă și, pentru cei care au trecut de o anumită vârstă, o dușcă regulamentară. Sunt fericită că și Sofia este foarte puțin pretențioasă la mâncare și ne străduim să mâncăm cât mai sănătos.

Borș Barbie, preferatul unei fetițe de 7 ani

G4Food: Ce îi gătești cel mai des fetiței tale și care este mâncarea ei preferată?

Aura Dănciulescu: Spre norocul nostru, Sofia mănâncă aproape orice. O întreb mereu la prânz ce își dorește, iar dacă nu este hotărâtă, aleg eu. Borșul ei preferat este ceea ce ea numește „borșul Barbie”, borșul de sfeclă roșie, care devine roz atunci când îi pune smântână. Îl mănâncă cu multă ceapă; la noi în casă se consumă multă ceapă și mult usturoi.

Îi plac foarte mult șnițelele mele, plăcinta cu vișine făcută de bunica ei din partea lui Mihai, bunica Doina, și merele coapte cu scorțișoară, în orice variantă. Mai avem un preparat aparte, a cărui rețetă o știu de la mama și din Bucovina: paste cu nucă, miere și brânză. Adoră această combinație și, în general, diminețile de weekend încep la noi fie cu clătite, fie cu aceste paste.

Ce mănâncă o trupă rock în turneu

G4Food: Cum arată masa în turneu? Ce pregătești pentru cea mică atunci când sunteți pe drumuri, între două concerte?

Aura Dănciulescu: Noi nu plecăm de acasă fără mâncare. Mașina trupei este echipată cu frigider și cu aragaz, așa că suntem pregătiți pentru aproape orice situație. De atâția ani ne-am format o rutină clară la deplasări: plecăm cu platouri pregătite cu ridichi, roșii, castraveți, șnițele, chifteluțe, pulpițe de pui și salată de vinete. Le scoatem direct pe masă în autorulotă în timp ce călătorim și toată lumea mănâncă bine pe drum.

În plus, organizatorii știu deja că venim cu Sofia și de multe ori ne așteaptă cu bunătăți locale: varză călită, rață la cuptor, negrese, ciorbe de tot felul și cu locuri de joacă. Astfel, turneele noastre au devenit și mici călătorii gastronomice, iar Sofia are ocazia să descopere gusturi noi peste tot pe unde ajungem.

În ceea ce mă privește, în zilele de concert mănânc foarte puțin. Probele de sunet, instalarea scenei și concertul mă fac să evit mâncarea înainte de show, ca să mă simt ușoară și să pot cânta fără disconfort gastric. După concert însă, mă așez liniștită și recuperez.

G4Food: Este greu să mențineți un echilibru alimentar când sunteți pe drum, prin hoteluri sau la festivaluri?

Aura Dănciulescu: Nu este ușor, pentru că acasă avem un program clar dictat de școala Sofiei, cu ore fixe pentru mese, pe când în deplasare orele de mic dejun și prânz se decalează, iar cina are loc târziu, după concert. Sincer însă, nouă tuturor, inclusiv Sofiei, care ne însoțește la concerte încă de când era în burtică, acest ritm ni se potrivește mănușă și ne simțim chiar mai bine decât în rutina zilnică. Nu s-a plâns nimeni nici de foame, nici de oboseală. Suntem o echipă de zece oameni la drum – cei cinci membri ai trupei (eu, Mihai, Dan, Cătălin și Sorin), Teodora – backing vocals, managerul nostru Tatiana, doi colegi la tehnic, Andrei și Matei, plus sunetistul – așa că trebuie să păstrăm mereu un echilibru între drum, odihnă și masă.

Cântă împrună, dar și gătesc împreună. Vasele le spală doar ea

G4Food: Soțul tău, Mihai, gătește și el?

Aura Dănciulescu: Mihai este șeful grătarelor. Pe grătar pregătește orice, de la tot felul de legume până la cărnuri, costițe și mici. Tot el se ocupă de curățatul ardeilor copți și al vinetelor, iar după ce se scurg bine, vin eu și le pregătesc pentru salată. În plus, se aventurează și în zona dulciurilor: îi place să facă prăjituri, checuri și chiar torturi. Eu sunt acolo să îl asist și, bineînțeles, să spăl vasele.

Cu în două zile va fi Ziua României, Auraa a transmis și un mesaj de 1 Decembrie: „La mulți ani, români! Să aveți o petrecere frumoasă, atât voi, cât și românii de pretutindeni, cu cârnăciori, mici, costiță, mămăliguță, brânză bună și murături alese!”