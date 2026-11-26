Menținerea sănătății pe măsură ce înaintăm în vârstă nu depinde exclusiv de moștenirea genetică. Hidratarea corespunzătoare și distribuirea aportului de proteine pe parcursul zilei pot contribui la menținerea masei musculare și a sănătății metabolice, potrivit specialiștilor în nutriție consultați de SheFinds.

Cele două obiceiuri sunt relativ ușor de integrat în rutina zilnică și pot avea beneficii pe termen lung.

Un pahar cu apă la începutul zilei

Nutriționista Mrinal Pandit recomandă consumul unui pahar cu apă imediat după trezire, pentru susținerea digestiei și a funcțiilor metabolice. Hidratarea corespunzătoare este importantă pentru sănătatea cardiovasculară, contribuind la menținerea volumului sanguin și la buna funcționare a sistemului circulator.

De asemenea, aportul adecvat de lichide contribuie la menținerea sănătății pielii. Un studiu al Institutelor Naționale de Sănătate din Statele Unite (NIH), desfășurat pe parcursul a 25 de ani, a identificat o asociere între hidratarea corespunzătoare și îmbătrânirea sănătoasă. Cercetătorii au utilizat concentrația sodiului seric drept indicator indirect al nivelului de hidratare. Rezultatele au indicat asocieri cu o probabilitate mai mică de dezvoltare a unor afecțiuni cronice, printre care insuficiența cardiacă și demența, dar și cu o longevitate mai mare.

Rezultatele studiului nu demonstrează însă o relație directă de cauzalitate.

Între 20 și 30 de grame de proteine la fiecare masă

Al doilea obicei recomandat de specialiști este distribuirea aportului de proteine pe parcursul întregii zile. Joan Salge Blake, dietetician și profesor de nutriție la Universitatea din Boston, subliniază importanța consumului de proteine atât pentru controlul greutății, cât și pentru menținerea masei musculare.

Alimentele bogate în proteine oferă sațietate și pot contribui la reducerea senzației de foame între mese. Specialista recomandă un aport de 20-30 de grame de proteine la fiecare masă, pentru susținerea sintezei proteinelor musculare pe parcursul zilei. Recomandarea este importantă în contextul înaintării în vârstă, când menținerea masei și a forței musculare devine esențială pentru păstrarea mobilității și a independenței fizice.

Carnea slabă, peștele și carnea de pasăre se numără printre sursele de proteine menționate de specialistă.

Îmbătrânirea sănătoasă nu presupune neapărat modificări radicale ale stilului de viață. Specialiștii recomandă mai degrabă adoptarea unor obiceiuri alimentare care pot fi menținute pe termen lung. Consumul suficient de apă și includerea proteinelor la fiecare dintre mesele principale pot contribui la păstrarea forței musculare și la menținerea unei bune funcționări a organismului odată cu înaintarea în vârstă.