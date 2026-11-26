Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) avertizează asupra posibilității apariției unor blocaje în aprovizionarea cu carne de porc în perioada sărbătorilor de iarnă. Cele două organizații reclamă efectele noului ordin comun al MADR, ANSVSA și ANPC, care va intra în vigoare pe 19 decembrie 2026.

Potrivit unui comunicat comun, transmis joi, 26 noiembrie, comercianții sunt îngrijorați că noile condiții vor afecta aprovizionarea magazinelor tocmai în perioada de vârf a consumului de carne de porc.

Noile reguli intră în vigoare în ajunul Ignatului

Reprezentanții comercianților susțin că reglementarea a fost adoptată fără consultarea operatorilor din sectorul alimentar. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial la numai două zile după publicarea proiectului. În plus, potrivit celor două organizații, actul normativ nu conține dispoziții tranzitorii privind stocurile existente sau contractele comerciale aflate în derulare.

Aplicarea noilor reguli va începe pe 19 decembrie, cu o zi înainte de Ignat, în perioada în care cererea de carne de porc crește semnificativ.

Maximum opt zile de valabilitate

Conform ordinului comun, carnea proaspătă de porc refrigerată va avea un termen de valabilitate de maximum opt zile de la data sacrificării animalului. În acest interval trebuie să se desfășoare operațiunile de tranșare, ambalare, transport, distribuție și comercializare, iar consumatorul trebuie să aibă suficient timp pentru utilizarea produsului.

Reprezentanții comercianților contestă stabilirea acestui termen de către autorități, în locul producătorilor.

Respectarea intervalului impus pare „aproape imposibil de respectat”, potrivit opiniilor participanților la lanțul comercial, invocate în comunicat.

Aprovizionarea magazinelor ar putea fi afectată

Semnalele primite de comercianți din partea producătorilor și procesatorilor indică posibile dificultăți în asigurarea cantităților necesare pentru acoperirea cererii sezoniere. Cele două organizații atrag atenția că modificarea condițiilor de comercializare într-un interval atât de scurt ar putea afecta funcționarea întregului lanț de aprovizionare.

Îngrijorările vizează în special perioada dintre Crăciun și Anul Nou, când consumul de carne de porc este ridicat.

Comercianții solicită întâlniri urgente cu autoritățile

AMRCR și ANCMMR au solicitat instituțiilor care au emis ordinul organizarea unor întâlniri cu reprezentanții întregului lanț de producție, procesare și comercializare a cărnii de porc. De asemenea, au informat prim-ministrul, Președinția României și Consiliul Concurenței despre problemele semnalate.

Comercianții solicită ca, în cadrul acestor întâlniri, să fie „clarificată modalitatea de aplicare a acestui Ordin”, astfel încât să fie prevenite eventualele blocaje comerciale.

Ordinul comun nr. 316/1.023/711/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 964 din 19 noiembrie 2026. Actul normativ stabilește măsuri privind siguranța alimentară, trasabilitatea și comercializarea cărnii de porc proaspete și congelate. Cele două asociații nu semnalează, în prezent, o lipsă a cărnii de porc din magazine, ci avertizează asupra unor posibile dificultăți de aprovizionare după intrarea în vigoare a noilor prevederi.