Producătorii de cereale din România și Bulgaria lansează platforma transfrontalieră „Danube Grain Belt” (Centura Cerealieră a Dunării). Inițiativa urmărește coordonarea pozițiilor fermierilor privind politicile agricole europene, creșterea competitivității sectorului și dezvoltarea infrastructurii de transport și depozitare a cerealelor.

Parteneriatul a fost lansat joi, 26 noiembrie, la Sofia, de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) și Asociația Națională a Producătorilor de Cereale din Bulgaria (NGPA), în cadrul evenimentului anual al organizației bulgare.

Probleme comune pentru fermierii de pe ambele maluri ale Dunării

Cele două organizații profesionale justifică inițiativa prin provocările similare cu care se confruntă agricultorii din regiune. „Fermierii români și bulgari lucrează în aceeași zonă agro-climatică. Se confruntă cu aceiași dăunători, aceleași secete și valuri de căldură, aceleași restricții privind instrumentele de protecție a plantelor și aceleași presiuni de piață din regiunea Mării Negre. Task Force-ul va transforma aceste provocări comune în analize comune, poziții comune și acțiuni comune”, se arată în comunicatul celor două organizații.

Platforma va avea trei direcții principale de activitate: cooperarea regională și reprezentarea europeană, elaborarea de studii și poziții publice, precum și cercetarea agricolă aplicată.

Viitoarea Politică Agricolă Comună, printre priorități

Unul dintre principalele obiective ale parteneriatului este coordonarea pozițiilor privind politicile agricole și comerciale ale Uniunii Europene. Fermierii vor analiza viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) după 2027 și efectele acesteia asupra veniturilor agricultorilor și competitivității producției. Cele două organizații intenționează să își coordoneze pozițiile și în cadrul organizațiilor europene CEPM, Farm Europe și Copa-Cogeca.

Pe agenda platformei se află și definirea conceptului de „fermier activ” în viitoarea legislație europeană, precum și protejarea terenurilor agricole productive.

Dunărea, coridor strategic pentru transportul cerealelor

O altă direcție importantă de cooperare vizează logistica agricolă și dezvoltarea infrastructurii de transport și depozitare. Cele două organizații vor analiza rolul Dunării drept coridor strategic de transport, inclusiv infrastructura portuară, navigația și capacitățile de depozitare.

Parteneriatul va aborda și strategiile de piață, precum și efectele evoluțiilor geopolitice din regiunea Mării Negre asupra sectorului cerealier. „Dunărea desparte țările noastre pe hartă, dar nu și în câmp. Fermierii noștri se confruntă în fiecare sezon cu aceleași provocări. Prin Task Force-ul Danube Grain Belt, le transformăm într-o voce comună, la București, la Sofia și la Bruxelles”, a declarat Teofil Dascălu, președintele FAPPR.

Experimente comune în câmp și monitorizarea dăunătorilor

Cercetarea și inovarea agricolă reprezintă o altă componentă a parteneriatului româno-bulgar. Cele două organizații intenționează să deruleze experimente comune în câmp și să dezvolte rețele de monitorizare a dăunătorilor. Vor fi analizate soluțiile de combatere integrată a acestora (IPM), dar și accesul fermierilor la produsele de protecție a plantelor.

Inițiativa urmărește, de asemenea, facilitarea accesului agricultorilor la tehnologii moderne, inclusiv la noile tehnici genomice. Sunt avute în vedere proiecte comune cu finanțare europeană, prin programele Horizon Europe, Interreg România-Bulgaria și Grupurile Operaționale EIP-AGRI.

Președintele organizației bulgare, Ilia Prodanov, consideră că parteneriatul poate consolida competitivitatea agriculturii din bazinul Dunării. „Producătorii de cereale din Bulgaria și România au mult mai multe lucruri în comun decât cele care îi despart. Lucrând împreună în cercetare, politici și piețe, putem apăra competitivitatea agriculturii din regiunea noastră și ne putem asigura că Europa aude vocea fermierilor din bazinul Dunării”, a declarat acesta.

În lunile următoare, cele două organizații vor stabili structura de funcționare a platformei și primul program comun de lucru pentru 2027. Inițiativa va fi deschisă și institutelor de cercetare, universităților și altor parteneri care împărtășesc obiectivele fermierilor români și bulgari.