Deși cele două mari brânzeturi italiene cu pastă tare: parmezanul și grana padano, au anumite diferențe, dar ambele sunt produse într-un mod asemănător: din lapte crud de vacă, în roți de mari dimensiuni. Pe lângă textura granulară, ideală pentru ras, acestea au o și coajă perfect comestibilă, pe care mulți obișnuiesc din păcate să o arunce.
Într-adevăr, coaja nu poate fi consumată ca atare, însă în Italia nu se risipește niciodată, existând numeroase moduri de a o valorifica în bucătărie. Cea mai cunoscută metodă este adăugarea ei în mâncăruri gătite lent: prin fierbere îndelungată, coaja se înmoaie și oferă aromă preparatului, așa cum se întâmplă în clasica supă napolitană de paste cu cartofi (pasta e patate).
Există însă și o variantă mult mai rapidă de a o transforma într-un aperitiv crocant, folosind cuptorul cu microunde, scrie DAP.
Taie coaja în bucățele mici, de aproximativ un centimetru.
Pune-le la microunde timp de trei minute, la putere maximă.
Lasă-le puțin să se răcească înainte de servire. În timpul gătirii, bucățile de brânză se umflă, devin crocante și capătă un gust intens, fiind gata de servit ca o gustare simplă și savuroasă.
Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.
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