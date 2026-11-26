Marinela Ardelean, expert în vinuri și fondatoarea platformei Wines of Romania, a realizat un amplu proiect documentar, dedicat promovării industriei vitivinicole românești, care a fost difuzat ieri, într-un cadru restrâns, la Cineplexx Băneasa.

Documentarul „România din Cramă în Cramă” explorează cele șapte regiuni viticole ale țării. Serialul prezintă producători, crame și particularitățile fiecărui teritoriu, în șapte episoade.

Proiectul ei a presupus 35 de zile de filmări în peste 80 de crame. Echipa a intervievat peste 100 de profesioniști din industria locală. Documentarea surprinde atât potențialul turistic, cât și provocările producătorilor români.Filmul va fi difuzat pe 1 decembrie 2026, la Prima TV, de la ora 12:00. Ulterior, va fi proiectat în țară și în străinătate.

Cum arată în cifre radiografia vinului românesc

România a înregistrat o producție de aproximativ 4,6 milioane de hectolitri de vin în 2026. Volumul este cu 40% mai mare decât în 2025. De asemenea, depășește cu 19% media ultimilor cinci ani.

Potrivit estimărilor Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV) arată o evoluție remarcabilă. România înregistrează cea mai mare creștere procentuală din Uniunea Europeană.

Totuși, recolta generoasă nu indică o extindere a sectorului viticol. Producția este comparabilă cu cea din 2023, pe aceeași suprafață cultivată. Creșterea este explicată în principal de condițiile meteorologice favorabile.

În spatele rezultatelor bune se află și dificultăți economice. Prețurile strugurilor au scăzut considerabil în unele regiuni. În 2025, producătorii primeau 3-3,2 lei pentru un kilogram de struguri albi. În 2026, prețul a coborât la aproximativ 1,8 lei în anumite zone.

Enoturismul devine o oportunitate pentru crame

Investițiile realizate în ultimii ani schimbă experiența oferită vizitatorilor. Tot mai multe crame dezvoltă servicii turistice și își deschid porțile publicului.

În 2026, trei localități din Dealu Mare se prezintă drept stațiuni oenoturistice. Turismul viticol devine astfel o direcție importantă pentru producătorii locali.

Unele crame organizează concerte în vie și ateliere de cupajare. Altele propun degustări, restaurante, spații de cazare și experiențe gastronomice. Vizitatorii pot descoperi inclusiv castele, conace și pivnițe istorice.

Legătura directă cu publicul devine esențială pentru producători. Cramelor mici le aduce vânzări și clienți fideli. Pentru cele mari, experiențele turistice completează oferta comercială.

Enoturismul generează beneficii și pentru comunitățile din apropiere. Pensioanele, restaurantele și producătorii locali pot câștiga din vizitele turiștilor. Vinul devine astfel un instrument de promovare a întregului teritoriu.

În 2025, România a importat vinuri de 152 de milioane de euro

Consumul de vin din România a crescut cu 11% în 2025, potrivit OIV. Evoluția contrastează cu tendința internațională. La nivel mondial, consumul a coborât la cel mai redus nivel din 1957.

Piața internă reprezintă o oportunitate importantă pentru producătorii români. Exporturile continuă însă să ridice dificultăți.

În 2025, România a importat vinuri în valoare de 152 de milioane de euro. Exporturile au însumat doar 38,5 milioane de euro, potrivit Institutului Național de Statistică.

Marinela Ardelean atrage atenția și asupra dificultăților de atragere a generațiilor tinere. Vinul românesc trebuie promovat prin oameni, locuri și experiențe. Limbajul tehnic nu este suficient pentru apropierea de publicul larg.

Feteasca regală și albă, cele mai plantate soiuri

Fetească regală, Fetească albă și Merlot rămân printre cele mai plantate soiuri din România. În ultimii ani, viticultorii au investit tot mai mult în soiurile locale.

Suprafața cultivată cu Busuioacă de Bohotin s-a dublat în ultimii nouă ani. Feteasca neagră a crescut cu 15%. Negru de Drăgășani și-a extins suprafața de patru ori.

Datele provin de la Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole. Acestea acoperă perioada 2017-2026.

România are 178.789 de hectare cultivate cu struguri pentru vin, potrivit datelor O.N.V.P.V. din 2025. Suprafața plasează țara pe locul al nouălea la nivel mondial. În total, există 406 producători autorizați să îmbutelieze vinuri cu origine.

Care sunt particularitățile celor șapte regiuni viticole

Proiectul Marinelei Ardelean a documentat particularitățile celor șapte regiuni viticole românești. Fiecare zonă are soiuri reprezentative, tradiții și oportunități turistice.

Transilvania se remarcă prin dezvoltarea enoturismului. Cramelor li se adaugă restaurante, unități de cazare și centre spa. Regiunea este cunoscută pentru vinurile albe de climat răcoros, în special Fetească regală. Județul Alba ocupă locul al doilea la nivel național pentru acest soi.

Banatul este cea mai mică regiune viticolă a țării, cu 3.040 de hectare. Aici produc vin români, șvabi, sârbi și italieni. Regiunea are o orientare puternică spre piețele internaționale.

Moldova concentrează 39% din suprafața viticolă a României. Principalele centre sunt Vrancea, Huși și Cotnari. Regiunea deține peste 80% din suprafața națională cultivată cu Busuioacă de Bohotin. Tot aici se găsesc aproape toate plantațiile de Grasă de Cotnari și Frâncușă. Moldova păstrează și Zghihara de Huși, cultivată pe 57 de hectare în toată țara.

Oltenia este cunoscută pentru soiurile create sau reînviate la Drăgășani. Printre acestea se numără Negru de Drăgășani și Alutus. Crâmpoșia selecționată a crescut de la 20 la 144 de hectare din 2017. Roșioara se cultivă aproape exclusiv în Dolj și Olt. Tămâioasa roză rămâne o raritate, cu numai 17 hectare la nivel național.

Maramureș și Crișana păstrează tradiția pivnițelor săpate în dealuri. Unele galerii subterane au o vechime de câteva secole. Regiunea readuce în atenție soiuri precum Bakatorul și Cadarca. Aproximativ două treimi din suprafața națională cultivată cu Cadarca se află în Arad. Zona este cunoscută și pentru vinurile spumante.

Lungmetrajul va ajunge la public pe 1 decembrie 2026

Muntenia are în Dealu Mare unul dintre cele mai importante repere viticole. Zona este asociată cu Feteasca neagră, iar Prahova conduce la nivel național. Județul are 612 hectare cultivate cu acest soi. Producătorii propun și produse noi, precum vinuri fără alcool și spritz-uri la doză.

Dobrogea se remarcă prin diversitatea soiurilor cultivate. Constanța ocupă primul loc național la Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon și Syrah. Apropierea mării și a Dunării influențează profilul vinurilor. Acestea sunt mai pline și au o aciditate mai scăzută.

Lungmetrajul va ajunge la public pe 1 decembrie 2026,urmând să fie difuzat la Prima TV. Ulterior, documentarul va fi proiectat în România și în străinătate. Inițiativa urmărește promovarea vinului românesc ca parte a patrimoniului cultural și economic național.