Guvernul a adoptat joi, 26 noiembrie 2026, ordonanța de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin care sunt prelungite două măsuri destinate protejării consumatorilor și fermierilor români. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi menținută până la 30 iunie 2027, iar mecanismul de licențiere a importurilor agricole din Ucraina, până la 31 decembrie 2027.

Decizia vine în contextul presiunilor economice generate de evoluția prețurilor la energie electrică și carburanți, precizează MADR. Totodată, tensiunile geopolitice din regiune și din zona Golfului continuă să influențeze costurile pe întregul lanț agroalimentar.

Adaosul comercial rămâne plafonat încă șase luni

Măsura de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare de bază, instituită prin OUG nr. 67/2023, se prelungește cu încă șase luni.

Mecanismul nu stabilește prețul final la raft și nu impune restricții cantitative asupra produselor comercializate. Adaosurile comerciale rămân plafonate la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și la maximum 20% în retail. Potrivit ministerului, mecanismul permite menținerea concurenței sub plafonul stabilit și a libertății de negociere între producători și procesatori.

Alimentele s-au scumpit cu 3,07% în ultimul an

MADR justifică necesitatea prelungirii măsurii și prin evoluția prețurilor alimentelor. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), citate de minister, mărfurile alimentare s-au scumpit în octombrie 2026 cu 3,07% față de aceeași lună a anului precedent. Prin menținerea plafonării, autoritățile urmăresc să prevină transferul accelerat al costurilor cu utilitățile și transportul în prețurile finale ale alimentelor.

Măsura este destinată protejării puterii de cumpărare a populației, în special a gospodăriilor cu venituri mici.

Ce produse agricole din Ucraina rămân supuse licențierii

Ordonanța de urgență prevede și extinderea cu un an a mecanismului de licențiere a importurilor agricole din Ucraina, instituit prin OUG nr. 84/2023. Acesta va fi aplicat până la 31 decembrie 2027 inclusiv și vizează următoarele categorii de produse:

– Grâu și amestecuri de grâu cu secară (meslin);

– Porumb;

– Oleaginoase;

– Făină de grâu;

– Zahăr;

– Ouă;

– Carne de pasăre.

Potrivit MADR, menținerea culoarelor de solidaritate destinate tranzitului mărfurilor ucrainene a creat premisele introducerii pe piața internă a unor cantități importante de produse la prețuri de dumping.

Ministerul susține că prelungirea mecanismului de licențiere contribuie la menținerea viabilității fermelor românești din sectoarele vegetal și zootehnic. Totodată, măsura urmărește sprijinirea procesatorilor autohtoni în valorificarea producției, prevenirea practicilor comerciale neloiale, asigurarea trasabilității produselor și respectarea normelor sanitar-veterinare.

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, susține că cele două măsuri sunt necesare pentru menținerea echilibrului pe piața agroalimentară. „Prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență, venim cu măsuri concrete și imediate pentru a proteja atât bugetele familiilor din România, cât și munca fermierilor noștri. Plafonarea adaosurilor comerciale oprește scumpirile nejustificate la alimentele de bază, iar prelungirea licențierii pentru importurile din Ucraina asigură un mediu concurențial corect pentru producția autohtonă. Rămânem ferm angajați în menținerea echilibrului pe piața agroalimentară și a siguranței alimentare”, a declarat ministrul Agriculturii, citat în comunicatul MADR.