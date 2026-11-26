Imaginile cu cămări pline de saci cu ovăz și fasole, sticle de apă și zeci de conserve stivuite au invadat rețelele sociale, pe fondul zvonurilor despre izbucnirea unui conflict global. În timp ce Regatul Unit și Japonia le recomandă cetățenilor să aibă în gospodărie provizii pentru cel puțin trei zile, experții avertizează că achizițiile făcute din panică pot provoca penurii, creșteri de prețuri și risipă alimentară.

Potrivit Euronews, recomandările oficiale, gândite pentru a ajuta populația să facă față primelor 72 de ore după o situație de urgență, au fost amplificate și distorsionate în mediul online, alimentând anxietatea și cumpărăturile excesive. În Regatul Unit, presa a relatat la finalul lunii octombrie că vânzările de conserve din lanțul de supermarketuri Iceland au crescut temporar cu 40%.

Experții atrag atenția că depozitarea excesivă a alimentelor poate agrava problema risipei alimentare, care contribuie cu până la 10% la emisiile globale de gaze cu efect de seră. La nivel mondial, pierderile și risipa alimentară generează aproape de cinci ori mai multe emisii decât industria aviatică.

Cum au transformat rețelele sociale recomandările oficiale în cumpărături de panică

Utilizatori din Statele Unite, Europa și Asia au făcut legătura între recomandările guvernamentale privind pregătirea pentru situații de urgență și o serie de întreruperi ale serviciilor tehnologice, care au afectat zborurile și aplicațiile bancare. Unii au speculat că un nou conflict mondial ar putea izbucni în curând.

Mai multe informații false distribuite online, în diverse limbi, au fost demontate de organizațiile specializate în verificarea informațiilor. Printre acestea se numără și un zvon răspândit în Australia, unde un interviu acordat de Crucea Roșie a fost prezentat în mod eronat drept dovadă că autoritățile de la Canberra ar fi emis un ordin de urgență la nivel național.

Astfel de teorii au prins rapid în comunitățile online ale așa-numiților „preppers”, persoane care se pregătesc pentru scenarii catastrofale prin acumularea de provizii, construirea de adăposturi și învățarea unor tehnici de supraviețuire. Unii membri au publicat fotografii cu cămări pline de saci cu ovăz și fasole, alături de zeci de conserve stivuite.

„Dezinformarea prosperă într-un vid informațional”, a declarat Yotam Ophir, profesor asociat de comunicare la Universitatea din Buffalo. Atunci când anunțurile nu oferă suficiente detalii sau context, oamenii tind să „umple golurile cu propriile explicații alternative”, a explicat acesta.

Ce le cer autoritățile cetățenilor să aibă în casă pentru primele 72 de ore

Valul de speculații a apărut la scurt timp după ce Regatul Unit a lansat, în octombrie, campania publică „Be Ready”, prin care încurajează gospodăriile să ia măsuri simple pentru a putea face față singure unei situații de urgență.

Inițiativa vine după demersuri similare din alte state europene și se înscrie în aceeași direcție cu Strategia Uniunii Europene pentru Pregătire, adoptată în martie 2025, precum și cu recomandările emise în Franța, Irlanda și Țările de Jos.

Scopul acestor măsuri este ca oamenii să își poată acoperi nevoile de bază în primele 72 de ore după producerea unui dezastru. Astfel, echipele de intervenție se pot concentra asupra persoanelor vulnerabile, a explicat Lucy Easthope, expertă în planificarea intervențiilor în caz de dezastre și profesor invitat la Universitatea din Bath.

„Le cerem oamenilor să adopte o mentalitate potrivit căreia astfel de lucruri s-ar putea întâmpla”, a spus aceasta, adăugând că unii nu realizează cât de interconectată este gestionarea dezastrelor la nivel internațional.

„Apropierea în timp a unor anunțuri privind pregătirea pentru situații de urgență de discursurile militare sau de conflictele internaționale a contribuit la apariția speculațiilor online”, a declarat și Sojin Jang, profesor asistent de management al situațiilor de urgență și știința dezastrelor la Universitatea din Nebraska, Omaha.

Potrivit acesteia, intensificarea măsurilor de pregătire are însă și explicații practice, printre care creșterea numărului de fenomene meteorologice severe și de atacuri cibernetice.

Cum să îți faci provizii fără să arunci mâncarea la gunoi

Specialiștii fac diferența între pregătirea responsabilă pentru situații de urgență și acumularea excesivă de alimente. Cea din urmă poate genera risipă inutilă, penurii și creșteri de prețuri, cu efecte disproporționate asupra persoanelor în vârstă, gospodăriilor cu venituri mici și persoanelor cu dizabilități.

În Uniunea Europeană, mai mult de jumătate din cele aproape 58 de milioane de tone de alimente risipite în 2024 au provenit din gospodării.

Pentru a evita ca rezervele din cămară să ajungă la gunoi, autoritățile pentru protecție civilă și siguranță alimentară recomandă câteva reguli simple:

Cumpără alimente pe care le consumi în mod obișnuit: Oficiul Federal pentru Protecție Civilă și Asistență în caz de Dezastre din Germania recomandă să alegi produse pe care le incluzi în mod normal în alimentație și să le consumi mai întâi pe cele mai vechi din cămară.

Oficiul Federal pentru Protecție Civilă și Asistență în caz de Dezastre din Germania recomandă să alegi produse pe care le incluzi în mod normal în alimentație și să le consumi mai întâi pe cele mai vechi din cămară. Construiește proviziile treptat: Campania britanică „Be Ready” recomandă completarea rezervelor pe parcursul mai multor sesiuni obișnuite de cumpărături. Înainte de a cumpăra, verifică ce alimente și produse ai deja acasă.

Campania britanică „Be Ready” recomandă completarea rezervelor pe parcursul mai multor sesiuni obișnuite de cumpărături. Înainte de a cumpăra, verifică ce alimente și produse ai deja acasă. Verifică proviziile la fiecare șase luni: Păstrează alimentele neperisabile în ambalaje etanșe, într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Verifică periodic datele de pe ambalaje, consumă produsele care se apropie de termen și înlocuiește-le atunci când este necesar.

Păstrează alimentele neperisabile în ambalaje etanșe, într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Verifică periodic datele de pe ambalaje, consumă produsele care se apropie de termen și înlocuiește-le atunci când este necesar. Fă diferența dintre „use by” și „best before”: Potrivit Agenției pentru Standarde Alimentare din Regatul Unit (Food Standards Agency), alimentele nu trebuie consumate după data-limită de consum („use by”), din motive de siguranță. În schimb, produsele care au depășit data durabilității minimale („best before”) pot fi în continuare sigure pentru consum, dacă au fost depozitate corespunzător.