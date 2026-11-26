O femeie care ocupă funcția de Category Group Manager în cadrul unei companii care operează un lanț de supermarketuri din România a fost pusă sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Aceasta ar fi primit mită 106.600 de euro pentru a favoriza un furnizor în relația comercială cu rețeaua de magazine, transmite Mediafax.

Potrivit comunicatului transmis joi de DNA, presupusele fapte s-ar fi petrecut în perioada aprilie 2023 – aprilie 2024. Suma ar fi fost încasată în 15 tranșe, prin transferuri bancare efectuate dintr-un cont deschis pe numele unei alte persoane.

Potrivit anchetatorilor, managerul ar fi primit banii de la reprezentanta unui furnizor al rețelei de supermarketuri. În schimbul sumelor primite, femeia ar fi luat mai multe decizii comerciale favorabile acestuia. Printre acestea se numără listarea și înlocuirea unor produse, extinderea distribuției acestora în magazinele rețelei, precum și continuarea colaborării comerciale prin intermediul unor societăți nou-înființate.

Procurorii susțin că deciziile favorabile furnizorului ar fi continuat inclusiv după încetarea transferurilor de bani.

Acțiune penală pentru luare de mită în formă continuată

Anchetatorii subliniază importanța relației comerciale cu lanțul de supermarketuri pentru activitatea furnizorului. Aproximativ 80% din vânzările acestuia ar fi fost realizate prin intermediul magazinelor rețelei, la nivel național. Menținerea și dezvoltarea colaborării comerciale se aflau în responsabilitatea managerului cercetat de procurorii anticorupție.

Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de femeia identificată prin inițialele T.Ș.E., pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată. Numele lanțului de supermarketuri nu este precizat în informațiile oficiale.

Punerea în mișcare a acțiunii penale nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoana cercetată.