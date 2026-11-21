Salata nu este primul aliment la care ne gândim când vorbim despre micul dejun. Totuși, dieteticienii citați de Verywell Health spun că poate fi o variantă foarte bună pentru a crește aportul de proteine, fibre și legume încă de la începutul zilei. O combinație echilibrată poate menține sațietatea mai mult timp și poate ajuta la evitarea variațiilor mari ale glicemiei.

Ideea a devenit tot mai populară în ultima perioadă, pe fondul interesului pentru mese bogate în proteine și fibre.

Pentru multe persoane, micul dejun înseamnă cereale, produse de patiserie, pâine prăjită sau fructe. Legumele apar însă foarte rar la prima masă a zilei. Dar Jessica Jones, dietetician și specialist în educația pentru diabet, spune că tocmai acesta este unul dintre avantajele salatei consumate dimineața. „Cei mai mulți dintre noi nu mănâncă suficiente legume, iar micul dejun este masa la care ele aproape niciodată nu apar”, explică aceasta.

O salată consumată dimineața poate aduce una sau două porții de legume înainte ca restul zilei să devină aglomerat.

Proteinele și fibrele pot menține sațietatea mai mult timp

Unul dintre principalele avantaje ale unui astfel de mic dejun este combinația dintre proteine și fibre. Ambele se digeră mai lent și pot ajuta la menținerea senzației de sațietate. „Proteinele și fibrele ajută la menținerea sațietății deoarece au nevoie de mai mult timp pentru digestie, ceea ce înseamnă energie mai stabilă și mai puține fluctuații ale glicemiei”, spune Jessica Jones.

Dieteticianul atrage atenția că multe persoane consumă prea puține fibre. Introducerea unei cantități mai mari chiar de la micul dejun poate face mai ușoară atingerea necesarului zilnic. Proteinele și fibrele pot contribui și la controlul foamei pe parcursul dimineții. În același timp, fibrele susțin digestia și sănătatea microbiotei intestinale.

Cum ar trebui să arate o salată pentru micul dejun

O salată de dimineață nu trebuie să însemne doar câteva frunze verzi. Lauren Manaker, dietetician citat de Verywell Health, recomandă combinarea mai multor grupe alimentare într-un singur bol. Baza poate fi formată din spanac, rucola, kale, salată romaine sau un amestec de frunze. Pot fi adăugate apoi roșii, ardei, castraveți, cartof dulce copt sau fructe de pădure. Pentru proteine sunt recomandate ouăle, fasolea, lintea, somonul afumat sau tofu.

O sursă de carbohidrați bogați în fibre poate fi reprezentată de sorg, pâine integrală transformată în crutoane sau cartofi copți. Avocado, nucile, semințele, puțină brânză sau un dressing pe bază de ulei de măsline pot completa masa cu grăsimi sănătoase și aromă.

Pentru persoanele care nu vor să calculeze fiecare nutrient, specialiștii propun o regulă simplă. O salată echilibrată poate combina una sau două surse de proteine cu două sau trei surse de fibre. Un exemplu oferit de Lauren Manaker este un bol cu linte, kale și cartof dulce copt, completat cu două ouă și semințe de dovleac. O astfel de combinație aduce simultan proteine, fibre, carbohidrați și grăsimi.

Se pot folosi și resturile de la cină

Un alt avantaj al salatelor pentru micul dejun este flexibilitatea. Marisa Moore, dietetician și autoarea cărții „The Plant Love Kitchen”, recomandă să nu complicăm inutil această masă. Resturile de la cină pot fi adăugate peste frunze verzi și transformate într-un mic dejun rapid. Peștele conservat, precum somonul, sardinele sau tonul, poate fi o variantă convenabilă de proteină.

Pentru vegetarieni și vegani, opțiunile includ tofu, tempeh, edamame, fasole, linte și semințe de cânepă.

Persoanele care evită glutenul pot adăuga quinoa, orez, cartofi sau banane plantain.

Specialiștii recomandă folosirea ingredientelor acide pentru mai mult gust. Lămâia, lime-ul sau puțin oțet pot echilibra aromele fără a încărca excesiv preparatul.

Dressingul poate fi preparat și din iaurt grecesc sau brânză cottage, ceea ce crește aportul de proteine.

Printre alte ingrediente recomandate se numără citricele, salsa sau ceapa murată, care aduc prospețime și textură.

Salata poate fi pregătită de cu seară

Pentru diminețile aglomerate, ingredientele pot fi pregătite în avans. Bolurile pot fi asamblate de seara, însă dressingul ar trebui păstrat separat. Dacă este adăugat prea devreme, frunzele se pot înmuia și își pierd textura. Astfel, dimineața rămâne doar adăugarea sosului și, eventual, a ingredientelor care se păstrează mai bine proaspete.

Dieteticienii subliniază că salata pentru micul dejun nu trebuie să urmeze o formulă rigidă. Importantă este combinarea alimentelor preferate cu surse suficiente de proteine și fibre. Pentru persoanele care obișnuiesc să mănânce dimineața și simt din nou foame după numai câteva ore, această combinație poate fi o alternativă mai sățioasă.