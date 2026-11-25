„Depinde ce vrem să urmărim. Medicamentul minune pe care să-l mâncăm și să refacă un cartilaj, vă dați seama că nu există. Orice am vedea pe la televizor sau orice superfood am încerca să găsim, așa ceva nu există. Pe de altă parte, alimentația este cu adevărat foarte, foarte importantă. Nu intrăm doar în discuția alimentelor foarte procesate, care pot determina inflamații. Bineînțeles că sunt destul de nocive. În primul rând, dacă e să fim realiști, noi nu vrem să tratăm artroza, pentru că nici nu putem. Nu există tratament pentru artroză. Ar fi câștigat Premiul Nobel inventatorul. Dar ce ne interesează pe noi este ca afecțiunea să nu se dezvolte, să nu evolueze, dar, mai mult decât atât, să nu doară și să-mi pot vedea de activitatea de zi cu zi, cum zic eu mereu, cu mai puțină durere și mai multă mobilitate.”

Medicul spune că, atunci când vine vorba despre alimentație și sănătatea articulațiilor, trebuie urmărite două direcții importante: controlul greutății și întărirea musculaturii.

„Aici, când ne gândim la acest lucru, vorbim de două direcții. Bineînțeles că trebuie să mănânc într-un mod responsabil. Ideal, noi toți ar trebui să mâncăm într-un deficit caloric până să ne gândim la calitatea alimentelor pe care le consumăm. Doi la mână, ar trebui să ne îndreptăm toată atenția pe întărirea musculaturii, pentru că mușchii noștri, în primul rând, au rolul să susțină o articulație, să ia o presiune de pe ea cam 50%.”

De ce contează greutatea corporală pentru articulații

Potrivit medicului, menținerea unei greutăți optime și dezvoltarea musculaturii pot contribui la reducerea presiunii exercitate asupra articulațiilor. Chiar și în cazul persoanelor care au deja modificări artrozice, aceste schimbări pot influența felul în care se manifestă afecțiunea.

„Dacă eu mănânc sănătos, nu stimulez inflamația în organism, reușesc să întăresc masa musculară, reușesc să păstrez o greutate optimă, chiar dacă sunt modificări artrozice la nivelul articulațiilor, nu este așa de mare presiunea acolo și automat nu voi avea durere. Există posibilitatea să ne vedem cu un pacient la control după 10 ani, să vedem pe radiografie, pe RMN modificări importante artrozice, iar pacientul să ne spună: «Domn doctor, eu am venit că au trecut 10 ani, pe mine nu mă doare nimic. Eu merg, merg la sală, sunt mobil, sunt atent, am venit doar să fac un control».”

Dr. Alin Pandea subliniază că obiectivul nu este neapărat dispariția modificărilor care pot fi observate la investigațiile imagistice, ci păstrarea mobilității și reducerea durerii.

„Deci, când vorbim de alimente, ne interesează să întărim masa musculară și să încercăm să nu depășim greutatea optimă, cât posibil, bineînțeles.”

De ce deficitul caloric poate conta mai mult decât alimentele antiinflamatoare

În discuție a fost adus și exemplul grăsimilor sănătoase, cunoscute pentru rolul lor antiinflamator. Însă consumul unor alimente considerate benefice nu compensează automat un aport caloric prea mare, atrage atenția medicul.