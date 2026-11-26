Suprafețele agricole destinate producerii de semințe în județul Vrancea înregistrează o tendință de scădere. Seceta pedologică frecventă, lipsa unui sistem funcțional de irigații și costurile suplimentare suportate de producători se numără printre principalele cauze. Datele provin dintr-un raport prezentat joi, în ședința Colegiului Prefectural, de Lăcrămioara Miron, consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS).

Seceta pedologică afectează frecvent culturile agricole din sudul și estul județului Vrancea. Pe lângă dificultățile climatice și lipsa irigațiilor, producătorii de semințe trebuie să suporte cheltuieli suplimentare față de fermierii care cultivă cereale pentru consum. Printre acestea se numără costurile operațiunilor de purificare, ambalare și etichetare, precum și plata redevențelor către menținătorii soiurilor multiplicate. Reprezentanții ITCSMS semnalează lipsa unor subvenții specifice care să acopere aceste cheltuieli.

O altă problemă este absența unei stații de prelucrare a semințelor de porumb și floarea-soarelui în județul Vrancea. Producătorii sunt astfel nevoiți să transporte semințele către stațiile de prelucrare din județele învecinate, ceea ce generează costuri suplimentare.

Aproape 3.700 de tone de semințe produse în 2026

În cursul anului 2026, inspectorii au verificat și certificat în câmp peste 863 de hectare de culturi semincere și material săditor. Producția totală a fost de aproximativ 3.697 de tone de semințe și peste 299.000 de bucăți de material săditor. Cerealele păioase au ocupat cea mai mare suprafață, de peste 611 hectare. Acestea au fost urmate de lucernă, cu aproximativ 155 de hectare, și rapiță, cu 53 de hectare.

În cazul grâului, fermierii au utilizat atât soiuri românești, precum Glosa și PG102, cât și soiuri străine, printre care Agen, Ardes, Falado și Solindo.

Producțiile medii de sămânță evaluate în acest an au fost de 5.850 de kilograme la hectar pentru grâu și 5.970 de kilograme la hectar pentru orz. „În urma efectuării inspecțiilor în câmp s-a constatat că operatorii economici au respectat întocmai tehnologiile de cultură specifice, ceea ce a condus la obținerea de producții de sămânță cu parametri superiori de calitate și care se încadrează în cerințele legislației în domeniu”, se arată în raportul ITCSMS Vrancea.

Material săditor retras de la comercializare

În urma controalelor efectuate, inspectorii au identificat și cazuri de comercializare a materialului săditor fără documente de calitate corespunzătoare. Au fost retrase de la comercializare 203 bucăți de material de înmulțire și plantare pomicol și 86 de bucăți de material viticol. Potrivit reprezentanților instituției, cantitățile de semințe și material săditor comercializate ilegal au scăzut semnificativ de la un an la altul, în urma controalelor efectuate.

Totodată, în 2026 nu au fost înregistrate reclamații din partea populației județului Vrancea privind calitatea semințelor și a materialului săditor. Combaterea pieței negre și efectuarea de controale preventive pentru depistarea comercializării ilegale a semințelor și materialului săditor necertificat rămân printre prioritățile instituției.