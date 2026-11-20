Dulciurile sunt cele care ne sperie cel mai tare, atunci când vine vorba despre kilograme în plus. Însă o felie de prăjitură sau de tort consumată ocazional nu ar trebui să fie o problemă, spune pastry chef Mihaela Ruxanda. Mult mai importante sunt cantitatea, frecvența și calitatea desertului ales.

Mihaela Ruxanda, invitată în podcastul „Disputandum”, un podcast realizat de jurnalistul gastronom Cosmin Dragomir la G4Food, a vorbit despre relația dintre consumul de dulciuri, cantitate și calitatea ingredientelor. „Nu toate dulciurile îngrașă și nu dulciurile îngrașă. Cantitatea și frecvența îngrașă”, explică pastry chef-ul.

Ea spune că o porție normală, consumată ocazional, trebuie diferențiată de consumul zilnic sau de porțiile foarte mari. „Nu o felie de prăjitură, o felie de tort te va îngrășa. Dar dacă tu mănânci zilnic acea prăjitură sau dacă mănânci patru felii dintr-un tort, atunci da, dulciurile îngrașă.”

Cantitatea și calitatea ingredientelor contează

Ruxanda recomandă atenție atât la cantitate, cât și la ingredientele desertului. În opinia sa, o prăjitură bună poate fi savurată în cantitate mai mică, tocmai pentru că oferă arome și texturi mai complexe. „De ce să mănânci ceva prost poate în fiecare zi sau o dată la două-trei zile, decât să mănânci ceva bun o dată? Păstrează pofta. Să fie o experiență”, spune ea.

Reducerea zahărului dintr-un desert presupune însă folosirea unor ingrediente care să compenseze gustul, explică pastry chef-ul. Poate fi vorba despre ciocolată de calitate, mirodenii sau ingrediente cu arome mai intense.