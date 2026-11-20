O americancă și-a luat o pauză de două luni în Sardinia pur și simplu pentru că își permitea să nu muncească în acel interval. Ulterior a descoperit că se mutase temporar într-o Zonă Albastră, o regiune renumită astfel pentru numărul mare de oameni care depășesc vârsta de 100 de ani, relatează Mediafax.

După cele două luni petrecute pe insulă, Casey Little Pittorru a remarcat două transformări fizice: o ușoară scădere în greutate și un aspect mai luminos al pielii. Însă cel mai prețios câștig a fost claritatea mentală, conform celor relatate de Traveller365.

Un an solicitant înainte de escapada italiană

Înainte de această călătorie, Casey locuia în Opelika, Alabama, unde lucra la două joburi pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice și își finaliza masteratul în consiliere psihologică. Totodată, consilia persoane marcate de traume severe, precum abuzuri grave sau violență armată. Își dorea cu ardoare un răgaz în care nimeni să nu aibă nevoie de ea.

A ajuns în Sardinia în 2022. Acolo parcurgea zilnic între șapte și opt kilometri pe jos, uneori pe trasee montane, petrecea mult timp lângă mare și a pus îmbunătățirea aspectului pielii pe seama expunerii la aer liber. Cât despre starea interioară din acele săptămâni, a rezumat-o simplu: „Am avut liniște”.

Ce face regiunea atât de specială pentru longevitate

Sardinia este locul în care a fost identificată prima Zonă Albastră la nivel mondial, mai exact în satele montane din Ogliastra (în centrul și estul insulei). Denumirea provine de la pixul albastru folosit de demograful belgian Michel Poulain pentru a încercui pe hartă localitățile cu cei mai longevivi locuitori.

Un aspect aparte al acestei zone este echilibrul dintre sexe în rândul centenarilor. Potrivit cercetătorului Dan Buettner, în Statele Unite există aproximativ cinci femei de peste 100 de ani la fiecare bărbat de aceeași vârstă, în timp ce în Sardinia raportul este de unu la unu.

Mai mult, în rândul celor născuți între 1880 și 1900 în această regiune, ponderea persoanelor care au atins centenarul a fost de circa cinci ori mai mare comparativ cu media din restul Europei.

Viața de familie și un singur dor de casă

În timpul celor două luni petrecute pe insulă, Casey l-a întâlnit pe Roberto, un localnic cu care s-a căsătorit ulterior. Astăzi, la 29 de ani, este mama unui băiețel și își împarte timpul între Sardinia (unde locuiește familia soțului) și Alabama (unde se află familia ei). Lucrează de acasă și își organizează programul în funcție de orarul de grădiniță al copilului.

Diferențele dintre cele două stiluri de viață se văd limpede și în obiceiurile alimentare și de cumpărături:

În Alabama oamenii cumpără des carnea de vită provenită de la fermele locale din zonă.

În Sardinia se consumă mai frecvent pește, legume și ouă, alături de paste și pâine, cumpărate preponderent de la producători locali și fructe de la magazinul de cartier.

După patru ani de prezență pe insulă, se declară mai sănătoasă și atrasă de ritmul mai așezat al vieții. Totuși, din ce avea în Statele Unite îi lipsește un singur lucru: un hipermarket mare, unde să poată bifa toate produsele de pe listă dintr-un singur loc.