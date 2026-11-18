Generația X pare să ajungă la vârsta mijlocie cu o sănătate metabolică mai fragilă decât generația Baby Boomers la aceeași vârstă. Datele analizate de New York Post indică rate mai mari ale obezității, mai multă grăsime abdominală și valori mai ridicate ale glicemiei, chiar dacă unii indicatori, precum colesterolul și trigliceridele, sunt mai favorabili.

Generația X cuprinde, în general, persoanele născute între 1965 și 1980. Majoritatea se află acum la vârsta mijlocie, o perioadă în care greutatea, controlul glicemiei și distribuția grăsimii corporale pot influența semnificativ riscul de boli cronice în anii următori.

Aproape jumătate dintre americanii de 40-59 de ani au obezitate

Datele Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, citate de publicație, arată că 46,4% dintre americanii cu vârste între 40 și 59 de ani aveau obezitate în perioada 2021-2023. Prin comparație, atunci când Baby Boomers se aflau în aceeași categorie de vârstă, la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, rata era de aproximativ 30%-35%.

Diferențele nu privesc doar greutatea totală. Generația X are și o prevalență mai ridicată a obezității abdominale decât Baby Boomers la vârste comparabile, potrivit unui alt studiu citat în material. Grăsimea viscerală, acumulată în jurul organelor interne, este activă metabolic și este asociată cu inflamația, afectarea vaselor de sânge și o sensibilitate mai redusă la insulină. În timp, aceste modificări pot contribui la apariția bolilor cardiovasculare, accidentului vascular cerebral, diabetului de tip 2 și anumitor tipuri de cancer.

Glicemia și obezitatea, mai mare

Un alt semnal vine din controlul glicemiei. Un studiu publicat în 2024, care a comparat mai multe generații la vârste similare, a constatat că membrii Generației X aveau valori mai favorabile ale colesterolului și trigliceridelor decât Baby Boomers. În schimb, glicemia à jeun era mai ridicată. O glicemie crescută poate indica o capacitate redusă a organismului de a regla glucoza și poate preceda apariția diabetului de tip 2.

Datele din Marea Britanie citate de publicație merg în aceeași direcție. Aproximativ 9% dintre persoanele din Generația X născute în 1970 declarau că au diabet, comparativ cu 6% dintre Baby Boomers născuți în 1958, atunci când generațiile au fost analizate la vârste comparabile.

Una dintre concluziile importante pentru sănătatea metabolică este că greutatea corporală, analizată singură, nu spune întreaga poveste. Grăsimea acumulată în zona abdominală poate avea implicații metabolice diferite față de grăsimea subcutanată. Țesutul adipos visceral eliberează substanțe care favorizează inflamația și poate afecta modul în care organismul răspunde la insulină. Acest mecanism este unul dintre motivele pentru care circumferința abdominală și distribuția grăsimii sunt relevante atunci când este evaluat riscul metabolic.

Unele tipuri de cancer, mai frecvente la Generația X

Diferențele dintre generații nu se opresc la obezitate și diabet. Un studiu din 2024 citat de New York Post a estimat că Generația X ar putea înregistra creșteri mai importante ale incidenței mai multor tipuri de cancer decât generațiile anterioare. Printre acestea se numără cancerele tiroidian, renal, colorectal, pancreatic, uterin și de prostată. Pentru unele dintre aceste forme de cancer, ratele raportate în Generația X au fost considerabil mai mari decât în cazul Baby Boomers aflați la aceeași vârstă.

Specialiștii nu atribuie diferențele unei singure cauze și nu demonstrează că alimentația, în mod izolat, este responsabilă pentru deteriorarea unor indicatori de sănătate. Datele indică însă o acumulare a factorilor de risc metabolici – obezitate, grăsime viscerală și glicemie crescută – care pot influența sănătatea pe termen lung.

Diferențele dintre generații pot reflecta un ansamblu mai larg de factori legați de stilul de viață, mediu și sănătate. Pentru Generația X, ajunsă acum în mare parte la vârsta mijlocie, prevenirea obezității și menținerea unui control bun al glicemiei devin astfel elemente importante ale îmbătrânirii sănătoase.