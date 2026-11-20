După rețetele de dulceață de smochine verzi cu drusaim, salată rustică de cartofi sau cremă de brânză labneh, călugărul Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent, propune o conservă dulce mai puțin obișnuită: dulceața de conopidă cu vanilie.

Deși conopida este asociată de regulă cu mâncărurile sărate sau cu murăturile, gătită lent în sirop aromat cu vanilie și lămâie își păstrează textura fermă și capătă un aspect translucid.

Ce ingrediente sunt necesare

Pentru 1 kg de conopidă curățată, rețeta indicată de călugărul Efrem Băndărică include:

1 kg conopidă, desfăcută în buchețele mici;

800 g zahăr;

300 ml apă;

1 păstaie de vanilie sau 2 lingurițe extract natural de vanilie;

50 ml suc de lămâie;

coaja subțire de la o lămâie (opțional).

Pasul esențial înainte de fierbere: opărirea de două minute

Pentru ca buchețelele să nu se sfărâme în cratiță, conopida trece mai întâi printr-o opărire rapidă, urmată de un șoc termic în apă rece.

„Spălați conopida și desfaceți-o în buchețele mici, păstrând pe cât posibil forma naturală. Opăriți-o 2 minute în apă clocotită, apoi transferați-o imediat în apă rece. Scurgeți bine”, explică părintele Efrem Băndărică.

Fierberea în sirop de vanilie și păstrarea în borcane

După ce leguma este bine scursă, se pregătește siropul din apă și zahăr, în care se adaugă aromele: „Puneți apa și zahărul într-o cratiță și fierbeți până când zahărul se dizolvă, iar siropul începe să se lege. Adăugați sucul de lămâie și păstaia de vanilie tăiată longitudinal, împreună cu semințele răzuite”, arată acesta.

Apoi urmează fierberea propriu-zisă a dulceții, la foc mic, astfel încât buchețelele să absoarbă siropul fără să își piardă structura.

„Introduceți buchețelele de conopidă în sirop și fierbeți la foc mic. Amestecați cu delicatețe, fără să zdrobiți floricelele. Urmăriți ca acestea să devină ușor translucide, păstrându-și totodată forma și textura”, precizează călugărul de la Mănăstirea Dervent.

La final, dulceața se pune la borcan cât este fierbinte: „Când siropul ajunge la consistența dorită, opriți focul. Scoateți păstaia de vanilie și turnați dulceața în borcane curate și sterilizate. Pentru păstrare îndelungată, folosiți un procedeu de conservare verificat.”