De ce avem impresia că roșiile, parizerul sau alte alimente erau mai bune în copilărie? Este gustul cu adevărat diferit sau amintirile schimbă felul în care percepem mâncarea? Într-un interviu acordat G4Food, chef Vlad Pădurescu, Head Chef la Kané – New Romanian Cuisine, vorbește despre nostalgia gustului și despre tentația bucătarilor de a recrea emoții care aparțin, de fapt, trecutului.

„Înainte nu aveam dreptul să alegem, acum avem mai multe alegeri”

„Oamenii dinainte… nu știu ce însemna, că eu nu am prins. Adică norocul meu a fost că nu am suferit în acea perioadă. Nu am apucat să mănânc parizer cu hârtie igienică și nici n-o să fac ca să verific, să le pun în balanță.

Dar gândește-te că oamenii înainte nici nu aveau alternativă. Adică, ok, poți să spui: înainte era mai bun parizerul, dar acum ceea ce mi se pare că oferă anul 2026 și nu numai este un spectru larg de calități. Pentru că acum găsești și un parizer care costă 2 lei și este făcut din te miri ce, dar avem și câțiva producători artizanali care se laudă cu vită 100% crescută de ei și așa mai departe.

Noi atunci nu aveam dreptul să alegem, acum avem mai multe alegeri și, în funcție de buget, putem să ne permitem să luăm unul ca pe vremuri, făcut din cine știe ce, sau unul extraordinar de bun.”

„Mâncarea din copilăria mea este și emoția și trăirea din sufletul meu”

Pentru chef-ul Vlad Pădurescu, nostalgia gustului este un subiect important în gastronomie, dar și unul pe care bucătarii îl folosesc uneori prea des.

„Cât despre emoție, această nostalgie este întotdeauna adusă pe masă. Este un subiect destul de important în gastronomie. Ba chiar o să vezi că majoritatea bucătarilor apelează la ea. Eu nu cred că este ceva ce trebuie folosit atât de des. Mi se pare că este un subiect mult prea exploatat, mai ales că, cumva, tu, ca bucătar, încerci să-i stârnești unui om o emoție care nu este întotdeauna plăcută, să zicem.

Da, eu vreau să-mi amintesc de cum a fost mâncarea din copilăria mea, dar mâncarea din copilăria mea, chiar dacă era un sandviș cu un salam, este alimentul în sine, dar este și emoția și trăirea din sufletul meu și aia nu poate fi replicată. De asta eu nu pot să mă lupt cu o amintire atât de bună. N-aș putea să fac asta.”

Un concert live nu poate fi reprodus pe o casetă

Vlad Pădurescu vorbește și despre încercările unor bucătari de a recrea, prin experiențe multisenzoriale, atmosfera și emoțiile copilăriei.

„Există bucătari care îți dau să asculți, îți dau căști și asculți niște copii care se joacă pe plajă în timp ce mănânci. Nu știu ce s-a încercat, chestia asta… Dar comparația este între un concert live și o casetă. Ea redă cumva ceea ce se întâmplă acolo, dar nu sunt aceleași culori, nu este trăirea, nu vezi omul cum cântă.

E această efervescență pe care nu poți s-o iei și s-o pui în prezent. Trebuie să rămână acolo unde este.”