O turmă formată din 310 oi a fost decimată în urma unui atac al șacalilor produs în apropierea râului Mureș, la limita dintre localitățile Vladimirescu și Mândruloc, din județul Arad, anunță TVR Info. Cel puțin 230 de animale au murit, iar restul sunt date dispărute, a anunțat directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Francisc Komuves, citat de Agerpres.

Animale sfâșiate sau înecate în Mureșul umflat de ploi

Cadavrele oilor au fost descoperite la începutul acestei săptămâni. Potrivit șefului DSVSA Arad, pagubele au fost produse atât direct de prădători, cât și de panica provocată în rândul turmei. Unele animale prezentau răni specifice mușcăturilor de șacali, în timp ce altele au încercat să se refugieze pe malul Mureșului și au fost luate de curenți, înecându-se. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca și celelalte aproximativ 80 de oi negăsite să fi fost purtate de apele râului, al cărui nivel a crescut semnificativ în urma ploilor abundente din ultima perioadă.

Reprezentanții Primăriei Vladimirescu au ridicat cadavrele găsite, acestea fiind ulterior incinerate. Proprietarul turmei a solicitat despăgubiri, iar o comisie interinstituțională urmează să evalueze pagubele și să stabilească valoarea compensațiilor.

Șacalii, tot mai aproape de zonele locuite din jurul Aradului

Primarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag, a avertizat că înmulțirea șacalilor a devenit o problemă constantă în zonă în ultimii ani, animalele sălbatice ajungând inclusiv în cartierele noi ale localității. Edilul a precizat că administrația locală a colaborat deja cu reprezentanții fondului de vânătoare pentru gestionarea situației.

Prezența șacalilor a fost semnalată, de asemenea, și în cartierele rezidențiale aflate la periferia municipiului Arad, aflat în imediata vecinătate a comunei Vladimirescu.