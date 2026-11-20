A început reuniunea LAPAR – 25 de ani, un eveniment nu doar despre organizația fermierilor, mai ales despre situația agriculturii în ziua de azi și a fermierilor din România.

În cuvântul său de deschidere, președintele LAPAR Matei TITIANU, a prezentat provocările cu care se înfruntă agricultorii:

„Dacă vrem să aducem o nouă generație de fermieri în ferme, trebuie să înțelegem că nu este suficient să le spunem doar că agricultura are un viitor. Trebuie să te arătăm că există un viitor economic în agricultură.

Vreau aici să fac o precizare foarte clară. Fermierii nu sunt antieuropeni. Aderarea la Uniunea Europeană a adus locul ei în modernizare, a adus investiții și o viață mult mai mare.

Dar a fi european nu înseamnă să taci atunci când o politică nu funcționează. Înseamnă să ai curajul să o semnalezi și responsabilitatea de a propune soluții. Astăzi, fermierul român se uite pe câmp și constată de cele mai multe ori că a rămas fără instrumentele de care are nevoie.

Din 2019 și până în prezent, am pierdut accesul la aproximativ 89 de substanțe active…am rămas fără cel mai important aliat, neonicotinoidele. Nu putem cere fermierul european să fie mai competitiv în timp ce îi restrângem instrumentele.

De aceea s-a implicat și de altfel continuă să se implice atât în COP4G, căcă și în dialoguri cu reprezentații politici europei, inclusiv în discuțiile privind pachetul legislativ pentru produse de protecție a plantelor. Lupta nu este simplă și, din păcate, nici rezultatele nu sunt garantate. Dar rolul nostru este să fim acolo.

Să argumentăm, să negociăm și să nu abandonăm interesele fermierilor români. În același timp, trebuie să fim conștienți că nu toate problemele agriculturii românești vin de la Bruxelles. O parte importantă ține de modul în care statul român își exercită propriile responsabilități.

Cuvântul care a caracterizat cel mai des relația dintre fermier și administrație a fost incertitudinea. Un fermier este, în ultimă instanță, un antreprenor. Iar un antreprenor nu își poate construi un plan de afaceri atunci când regulile se schimbă, deciziile se amână și instituțiile nu acționează coordonat.

Haideți să luăm digitalizarea, spre exemplu, care trebuie să simplifice activitatea, care de fapt ajunge uneori să o complice. Aceasta trebuie să fie în slujba fermierului, iar controlul administrativ trebuie să urmărească respectarea legii, nu să transforme, din prima, fermierul într-un suspect. Problemele agriculturii nu se opresc, de altfel doar la Ministerul Agriculturii.

Ele țin și de transporturi, de finanțe, de economie, de mediu și de politică externă. Am văzut asta în criza tranzitului cerealelor din Ucraina și sigur că nu ne putem permite, de altfel, ca problemele fermierilor să fie discutate abia după ce deciziile sunt luate, iar celor afectați nu ne mai rămâne decât să suportăm consecințele.

Accesul la finanțare este una dintre cele mai mari provocări ale sectorului în continuare. Într-un domeniu expus riscurilor climatice, biologice și economice, accesul la credit depinde din instrumentele prin care aceste riscuri pot fi gestionate. De aceea, operaționalizarea intervenților DR31 și DR32 trebuie să fie o prioritate. Alături de instrumente adaptate pentru creditarea sectorului, putem crește bancabilitatea fermierilor și putem aduce creditibilitatea de care avem atâta nevoie.

În paralel, sigur că trebuie să continuăm demersuri ce țin de cadrul legal.

…Mă uit cu mândrie la ceea ce construim împreună cu Organizațiile Alianței pentru Agricultură și Cooperare. Pentru că putem avea termeni diferite, putem avea culturi diferite, putem avea obiectii diferite, dar problemele fundamentale sunt comune.

Nu trebuie să fim de acord asupra tuturor lucrurilor pentru a putea lucra împreună. Pentru că un lucru bun făcut pentru sector este un lucru bun făcut pentru noi toți. De asemenea, nu cred că trebuie să ne dorim un viitor mai ușor.

Nu avem control asupra provocărilor care vor veni, dar putem controla felul în care ne pregătim pentru ele, ca fermieri mai informați și mai capabili, și noi ca organizație care își consolidează capacitatea de a anticipa problemele și de a rămâne aproape de realitățile din fermă. În acești 25 de ani, LAPAR a fost prezent în marele dezbateri românești, pentru anii care vin în propuls să continuăm demersurile prin mai multe obiective.

1. Vreau să ducem vocea fermierilor români și mai departe în deciziile europene. LAPAR reprezintă fermierii români în cadru Copa Cgeca, iar astăzi vocea lor este prezentă și în grupul consultativ interna al Uniunii Europene pentru acordul UE-Mercosur. Negocierile politice europene vor continua, iar LAPAR va menține dialogul deschis cu decidenții politici, atât de pe plan național cât și european.

2. Să valorificăm și să dezvoltăm expertiza construită în LAPAR. Organizația a venit mereu cu soluții.

Am depus amendamente la pachetul european privind protecția plantelor, am înaintat autorităților propuneri concrete în ceea ce înseamnă criza tranzitului cererilor ucrainene, și am predat, spre exemplu, pentru măsurile DR31 și DR32. Ne dorim ca această expertiză să crească odată cu provocările sectorului.

3. Vrem să transmitem mai departe experiența acumulată. Cunoașterea adunată în 25 de ani este una dintre cele mai valoroase resurse ale LAPAR. De aceea vrem ca organizația să dezvote și o componentă de educare și formare, prin care fermierii să învețe unii de la alții și să fie pregătiți pentru schimbările care urmează.

4. Să întărim unitatea reprezentării. Împreună cu partenerii în Alianța pentru Agricultură și Cooperare am susținut deja poziții comune în fața autorităților.

Iar ca membru al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, LAPAR aduce vocea fermierilor români și în dialogul mediului de afaceri, pentru că, așa cum am spus anterior, fermierul este în primul rând un antreprenor.