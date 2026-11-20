La Ponoarele, în județul Mehedinți, ceagărul este unul dintre preparatele vechi ale locului, dar rețeta lui rămâne un mister chiar și pentru localnici. Unii își amintesc că se făcea din pere, alții spun că ingredientul principal erau merele. Părerile diferă și în privința crenguțelor folosite pentru aromă, a modului de preparare și chiar a conținutului de alcool. Povestea preparatului este readusă la viață în episodul al șaptelea al seriei video „Amintiri Gustoase”.

În satul Ponoarele din Mehedinți, ceagărul are aproape tot atâtea variante câți oameni îl povestesc. Pentru unii era preparat din pere, pentru alții din mere. Unii își amintesc că în compoziție se puneau crenguțe de cireș, în timp ce alții îi corectează imediat: „De vișin”. Nici motivul folosirii acestora nu este clar. Erau adăugate pentru culoare? „Nu, pentru gust”, explică unul dintre localnici.

Există controverse chiar și în privința naturii preparatului. Unii îl descriu drept o băutură tradițională, atât de bună încât o compară cu vinul. Alții și-l amintesc mai degrabă ca pe o mâncare de iarnă. Nici conținutul de alcool nu este stabilit de comun acord. „Avea un pic de alcool”, spune cineva, în timp ce altcineva susține că era complet fără alcool.

Pentru oamenii din Ponoarele, ceagărul este legat de amintirile din copilărie și de mesele pregătite de bunici. O localnică își amintește preparatul din pere făcut de o vecină, care îl pregătea toamna și îl servea iarna, inclusiv la praznice. Altcineva a mers până la mama sa pentru a verifica felul în care se făcea.

O rețetă standard pare însă să nu fi existat niciodată. „Din câte știu, nu există o rețetă clasică, standard. Fiecare a mai pus câte ceva, a mai îmbunătățit-o”, povestește unul dintre cei intervievați.

Cum se prepara ceagărul, din fructe fermentate și mălai

Din relatările localnicilor se conturează totuși câteva etape comune ale preparării. Fructele erau zdrobite sau bătute pentru a-și lăsa zeama, apoi erau puse într-un butoi de lemn, cu o greutate deasupra, după un procedeu asemănător celui folosit la murarea verzei.

Amestecul era lăsat la fermentat timp de două sau trei săptămâni. Iarna, când fructele proaspete nu mai erau disponibile, zeama obținută era îngroșată cu mălai, transformându-se într-un preparat consistent, care ajungea pe masa familiei.

Era și o soluție de hrană într-o perioadă în care oamenii aveau puține resurse. „Era sărăcie și pâinea se găsea greu”, își amintește un localnic.

Rețeta nu era consemnată în cărți de bucate, ci transmisă în familie, prin practică și memorie. Tocmai de aceea, variantele s-au păstrat diferit de la o gospodărie la alta.

„Fix așa era la bunica!”, gusturile tradiționale readuse în restaurantul din Ponoarele

Povestea ceagărului este prezentată în episodul al șaptelea al seriei video „Amintiri Gustoase”, realizată de Cronicari Digitali și Asociația Human Made Art. Echipa a mers în Ponoarele pentru a afla de la localnici cum se pregătea preparatul, iar la final ceagărul este gătit din nou.

Pentru Ionela Doman, de la Conacu’ Boierului din Ponoarele, păstrarea acestor rețete este importantă pentru identitatea gastronomică a zonei.

„Sunt rețete, sunt gusturi care vor pieri dacă nu ne implicăm mai mult și nu le facem cunoscute”, spune aceasta.

Conacul a devenit, între timp, un loc în care vizitatorii pot descoperi și alte preparate inspirate din bucătăria locală. Deschiderea restaurantului a fost anunțată într-un mod neobișnuit: Ionela Doman a invitat câțiva prieteni la masă, pe terasă, a făcut o fotografie și a publicat-o pe Facebook cu mesajul „Am deschis”.

A doua zi, au venit primii clienți. Inițial, planul era ca restaurantul să gătească doar pentru turiștii cazați la conac. Între timp, meniul a devenit unul dintre principalele motive pentru care oamenii ajung aici.

Printre preparatele servite se numără ciorba de foi de ceapă verde cu brânză, plăcinta cu brânză, turta din făină de porumb și cârnații de casă. Sunt mâncăruri care trimit direct la bucătăria de odinioară și care le trezesc amintiri celor care le gustă.

„Fix așa era la bunica!”, este una dintre reacțiile pe care Ionela Doman spune că le aude frecvent de la oaspeții care nu au mai întâlnit aceste gusturi de ani întregi.

În bucătăria conacului gătește Petre Răduica, care a participat inițial la construcția clădirii. A rămas apoi aici, mai întâi ca fochist, iar ulterior a devenit bucătar

Ciupercile din pădurile Mehedințiului, o altă tradiție culinară a zonei

Episodul dedicat gastronomiei din Ponoarele surprinde și alte obiceiuri alimentare păstrate de localnici. Vica și Nicolae Surdei culeg ciuperci încă din copilărie, după ce au învățat de la părinți unde și când să le caute.

Nu au un calendar fix pentru cules, deoarece apariția ciupercilor depinde de vreme. „Cum plouă, apar”, spun aceștia.

Unul dintre ei a lucrat timp de 45 de ani ca șofer și obișnuia să adune ciuperci din pădurile prin care trecea în timpul curselor, uneori câte două sau trei plase.

Ciupercile sunt păstrate și pentru sezonul rece. Din zece kilograme de ciuperci proaspete se obține aproximativ un kilogram de ciuperci uscate, potrivit experienței localnicilor.

Acestea sunt folosite ulterior pentru ciulama, ciorbe sau preparate simple, prăjite în tigaie. „Dacă le prăjești numai cu ceapă, își păstrează gustul de ciupercă”, explică aceștia.

Proiectul „Amintiri Gustoase” documentează astfel de preparate, ingrediente și obiceiuri culinare locale, cu scopul de a păstra poveștile gastronomice transmise între generații.

Seria este organizată de Cronicari Digitali, prin Asociația HUMART, și este cofinanțată de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Muzeul Satului Bănățean Timișoara și Asociația AUDIODEXA.