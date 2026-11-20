Cartoful, unul dintre alimentele de bază de pe Pământ, ar putea deveni în viitorul apropiat o cultură esențială și pentru bazele spațiale de pe Lună. O echipă de cercetători susținută de NASA a reușit să obțină cartofi bogați în nutrienți și siguri pentru consum într-un substrat care simulează solul selenar, potrivit unui studiu publicat în revista Microgravity și citat de Reuters, scriu Știrile ProTV.

În contextul în care atât Statele Unite, cât și China plănuiesc să trimită astronauți pe Lună și să construiască acolo baze permanente, producerea hranei la fața locului devine vitală, deoarece transportul continuu al proviziilor de pe Terra este costisitor și nepractic.

Cum a fost transformat praful lunar într-un sol fertil

Suprafața Lunii este acoperită de regolit, un strat de rocă sfărâmată și praf sticlos format în urma impacturilor cu meteoriți, complet lipsit de materie organică și azot, dar bogat în metale grele precum cuprul.

Pentru a face acest mediu propice agriculturii, biologul Aymeric Goyer și echipa sa de la Universitatea de Stat din Oregon au testat un soi de cartofi cu maturare rapidă (Modoc, cu coajă roșie și miez alb) într-o seră controlată (22°C ziua și 18°C noaptea), combinând simulantul de regolit lunar cu vermicompost (îngrășământ organic obținut prin descompunerea deșeurilor de către râme).

În regolitul pur, cartofii nu au produs aproape deloc rădăcini sau tuberculi, iar planta risca să absoarbă cantități toxice de metale grele. Adăugarea materiei organice a blocat absorbția excesivă a metalelor și a furnizat azotul necesar.

Plantele au început să dezvolte tuberculi la un amestec de minimum 5% vermicompost și 95% regolit. Atunci când proporția de vermicompost a urcat la 30%, producția a egalat randamentul obținut în solul fertil din Hermiston, Oregon, o zonă renumită pentru culturile sale de cartofi.

Deoarece primele teste s-au desfășurat în ghivece mici, tuberculii obținuți au cântărit sub 10 grame (inclusiv cei din sol terestru). Într-un al doilea studiu aflat în desfășurare, realizat în recipiente mai mari, cercetătorii au obținut deja cartofi de dimensiuni similare celor din supermarketuri. Recolta din primul experiment nu a fost încă gustată, fiind utilizată integral pentru analize de laborator.

De ce cartoful este ideal pentru spațiu și cum poate ajuta agricultura de pe Terra

Potrivit coordonatorului studiului, cartoful oferă mai multe calorii pe unitatea de suprafață decât majoritatea celorlalte culturi, are un indice ridicat de sațietate și conține vitamina C, fibre, proteine de calitate și mai mult potasiu decât o banană. Pe lângă cartofi, oamenii de știință testează în condiții similare și alte plante, precum năutul, roșiile, salata sau lucerna.

Dincolo de misiunile spațiale, descoperirea are aplicații directe și pe Pământ. Coautorul studiului, biologul spațial David Handy, subliniază că tehnicile dezvoltate pentru a fertiliza regolitul pot fi folosite pentru a produce hrană în zone aride, deșertice sau în centrele urbane izolate de rețelele agricole, precum și pentru remedierea solurilor contaminate și dezvoltarea unei agriculturi sustenabile.