VIDEO | Un „tracker” pentru alcool ar putea arăta cât bei în realitate / Irinel Nicoară: „Oamenii au impresia că totul este moderat”

12 nov. 2026, Disputandum
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O aplicație care urmărește alimentația ar putea monitoriza în viitor și cantitatea de alcool consumată de utilizatori. Irinel Nicoară a anunțat că echipa Valori Nutriționale lucrează la dezvoltarea unui asemenea instrument. Subiectul a fost dezbătut în podcastul „Disputandum”, realizat de jurnalistul gastronom Cosmin Dragomir la G4Food.

Funcția ar urma să fie integrată în jurnalul nutrițional și să permită introducerea băuturilor consumate zilnic. Scopul principal este conștientizarea cantităților, spune antreprenorul. „Oamenii nu prea conștientizează volumul. Adică au impresia că totul este moderat”, explică Nicoară.

Exemplul oferit în emisiune este cel al unei persoane care consumă constant câte două pahare de vin. Privită separat, fiecare zi poate părea asociată unui consum redus sau moderat în percepția utilizatorului. Înregistrarea repetată ar putea arăta însă frecvența și cantitatea acumulată într-o perioadă mai lungă.

Două pahare astăzi, două mâine

Aplicația ar urma să afișeze și caloriile provenite din băuturile alcoolice. Nicoară spune că mecanismul pornește de la aceeași problemă întâlnită și în cazul alimentației. Oamenii estimează frecvent cantitățile fără să le măsoare și pot ajunge la concluzii greșite despre propriile obiceiuri.

Viitorul instrument nu este prezentat drept metodă de diagnostic sau tratament pentru consumul problematic de alcool. Rolul său ar fi să ofere utilizatorului o imagine cuantificată asupra frecvenței și cantităților consumate.

Compania intenționează, în paralel, să transforme actualul jurnal nutrițional într-o aplicație mobilă nativă și să continue extinderea pe piețele externe.

Dintre cele zece, pentru mine cele mai puternice ca știri individuale sunt cea cu meniurile copiilor, ciorba ajunsă la aproximativ 30 de ingrediente, salata „dietetică” și viitorul tracker pentru alcool.

 

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