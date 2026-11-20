Campania #mancareafacebine organizează sâmbătă, 21 noiembrie, la București, un pop-up gastronomic cu scop caritabil. Organizatorii vor să vândă 300 de porții de degustare, la prețul de 32 de lei, și să strângă aproximativ 1.000 de euro pentru Asociația Curtea Culorilor, care sprijină tinerele fără familie să își construiască un viitor independent. „La 18 ani devii major, dar nu devii peste noapte independent financiar”, explică Anca Duma, coinițiatoare a campaniei, într-o declarație pentru G4Food.

Evenimentul Pop-up Zacusca & Horinca Bar va avea loc între orele 10:00 și 16:00, la Casa del Pan, pe strada Polonă nr. 89, în București, în contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată pe 25 noiembrie.

Zacuscă, brânzeturi maturate, pâine artizanală și horincă, într-un meniu de degustare

Organizatorii au pregătit 300 de porții care reunesc produse românești de la mai mulți producători. Fiecare set de degustare va costa 32 de lei și va include trei tipuri de pâine artizanală de la Casa del Pan, zacuscă clasică ARCA cu brânză maturată de Horezu rasă, zacuscă Trio pescărească, preparată cu sturion, păstrăv și crap, pate de sturion și un pahar de horincă sau vișinată de la La Horincie.

Zacusca Trio pescărească este prezentată de organizatori drept prima zacuscă din România premiată Great Taste. Primii 100 de participanți vor primi și un pahar de vin de la Domeniul Bogdan.

Dincolo de degustare, evenimentul urmărește să atragă atenția asupra dificultăților cu care se confruntă tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului după împlinirea vârstei de 18 ani.

1.000 de euro pentru proiectele Asociației Curtea Culorilor

„Dincolo de experiența gastronomică, ne dorim să atragem atenția asupra unei realități despre care se vorbește prea puțin. Copiii fără familie, aflați în grija statului până la majorat, riscă, odată ieșiți din sistemul de protecție, să ajungă în stradă, fără adăpost și fără un loc de muncă”, a declarat Anca Duma pentru G4Food.

Campania a ales să susțină Asociația Curtea Culorilor, organizație înființată în 2011, care oferă tinerelor fără familie un cămin, educație și oportunități de formare profesională.

Ținta financiară a evenimentului este de aproximativ 1.000 de euro. Pentru atingerea ei, organizatorii și-au propus să vândă toate cele 300 de porții pregătite.

Banii vor fi direcționați către dezvoltarea unor proiecte de economie socială ale asociației: finalizarea unei manufacturi de paste artizanale, înființarea unui Punct de Gastronomie Locală și achiziționarea unui vehicul frigorific.

În prezent, beneficiarele asociației sunt implicate în producția de brânzeturi. Unul dintre sortimentele realizate, Gran Sârbova, a obținut o Medalie de Aur la Campionatul Național de Brânzeturi, precum și distincții de aur la Treasure of the East și la Concursul Internațional de la Lyon.

Dezvoltarea unor noi activități de producție și comercializare ar putea contribui la crearea unor oportunități profesionale și la susținerea independenței economice a tinerelor.

„Mâncarea poate face mai mult decât să hrănească”

Campania #mancareafacebine este un demers de implicare socială care aduce împreună chefi, restaurante, producători, creatori, comunități și branduri. Proiectul folosește gastronomia pentru a susține organizații și inițiative cu impact social, iar profitul obținut este direcționat către cauzele susținute.

„Prin #mancareafacebine vrem să demonstrăm că mâncarea poate face mai mult decât să hrănească. Poate aduce oameni împreună și poate schimba vieți”, spune Anca Duma.

Evenimentul de sâmbătă este organizat de MâncareaFaceBine, Casa del Pan și Cosmin Dragomir, cu sprijinul ARCA, La Horincie, Brânza Horezu și Domeniul Bogdan.

Organizatorii își propun să transforme cele 300 de porții pregătite într-un gest concret de solidaritate și îi invită pe bucureșteni să participe alături de familie și prieteni.