Fructoza, un zahăr prezent în mod natural în fructe și miere, dar folosit și în numeroase băuturi și alimente îndulcite, ar putea avea un rol neașteptat în răspândirea cancerului ovarian. Cercetătorii de la The Wistar Institute au descoperit, în experimente preclinice, că celulele tumorale care supraviețuiesc chimioterapiei pot produce și elibera fructoză, iar aceasta poate favoriza desprinderea altor celule canceroase și răspândirea lor. Studiul a fost publicat în Nature Aging, citează ScienceDaily.

Zahărul de masă este sucroză, iar sucroza este alcătuită din două zaharuri simple: aproximativ jumătate glucoză și jumătate fructoză. După digestie, aceste două componente sunt separate. Așadar, zahărul obișnuit reprezintă și el o sursă alimentară de fructoză.

Autorii subliniază însă că rezultatele nu demonstrează că un consum obișnuit de fructoză sau de fructe provoacă metastaze la pacienții cu cancer.

Cancerul ovarian este tratat frecvent cu chimioterapie pe bază de platină. Chiar dacă tratamentul poate opri multiplicarea unor celule tumorale, o parte dintre acestea supraviețuiesc și rămân biologic active. „Unele celule canceroase care supraviețuiesc chimioterapiei nu se mai divid, dar sunt în continuare active biologic”, explică Aidan Cole, cercetător la The Wistar Institute și primul autor al studiului. Aceste celule continuă să elibereze molecule care influențează comportamentul celulelor tumorale din jur. Cercetătorii au descoperit că una dintre aceste molecule este chiar fructoza.

Fructoza ar acționa ca un semnal pentru alte celule tumorale

În experimentele realizate de echipă, fructoza nu a funcționat doar ca sursă de energie. Ea a acționat și ca un semnal metabolic, determinând celulele canceroase vecine să devină mai capabile să se desprindă și să migreze. „Studiul nostru este printre primele care arată că un nutrient – în acest caz fructoza – poate funcționa ca unul dintre aceste semnale”, spune Aidan Cole.

Procesul identificat de cercetători implică și colesterolul. Fructoza a redus producția de colesterol în celulele tumorale din apropiere. Cum colesterolul contribuie la stabilitatea membranelor și la legăturile dintre celule, scăderea sa a slăbit aceste conexiuni. Celulele s-au putut astfel desprinde mai ușor, un pas important în procesul metastatic.

Cercetătorii au testat și efectul unor niveluri ridicate de fructoză provenite din alimentație. În modelele preclinice, cantități comparabile cu cele care pot proveni dintr-un consum ridicat de băuturi îndulcite au produs semnale asociate cu răspândirea tumorii chiar și în absența chimioterapiei. Acest rezultat ridică posibilitatea ca alimentația să influențeze evoluția cancerului prin mecanisme metabolice încă insuficient înțelese.

Cercetătorii atrag însă atenția că limitarea fructozei nu a fost testată încă direct la pacienții cu cancer ovarian.

Studiul nu spune că fructele provoacă răspândirea cancerului

Fructoza se găsește în mod natural în fructe, dar și în zahărul de masă și în siropurile îndulcitoare folosite în băuturi și produse procesate. Rezultatele studiului nu permit concluzia că fructele sau o alimentație obișnuită provoacă metastaze. Autorii vorbesc despre niveluri ridicate de fructoză în experimente preclinice și despre un mecanism biologic care trebuie investigat în continuare la oameni. Prin urmare, studiul nu oferă deocamdată o bază pentru recomandări alimentare specifice destinate pacienților oncologici.

Cercetătorii au observat și un efect legat de statine

Descoperirea legăturii dintre fructoză și reducerea colesterolului i-a determinat pe cercetători să analizeze și statinele, medicamente utilizate pentru scăderea colesterolului. În experimentele preclinice, statinele au redus și ele legăturile dintre celulele tumorale și au favorizat desprinderea acestora. „Nu am testat încă acest efect la pacienți, dar ridică întrebări despre combinarea medicamentelor pentru scăderea colesterolului cu chimioterapia”, spune Katherine Aird, coordonatoarea studiului.

Cercetătorii precizează explicit că aceste rezultate nu reprezintă un motiv pentru întreruperea tratamentului cu statine prescris de medic.

Studiul s-a concentrat asupra cancerului ovarian, dar autorii vor să afle dacă același mecanism poate apărea și în alte tumori. „Credem că alte cancere care se răspândesc în interiorul trunchiului – pancreatic, de colon, hepatic – s-ar putea comporta similar”, spune Katherine Aird. Ea subliniază însă că mecanismul nu poate fi considerat universal în acest moment.

Echipa pregătește deja experimente suplimentare pentru cancerul pancreatic, colorectal și hepatic.

Rezultatele sunt promițătoare, dar încă preclinice

Studiul oferă un posibil mecanism prin care celulele tumorale care supraviețuiesc chimioterapiei pot influența răspândirea cancerului. Fructoza apare aici nu doar ca nutrient, ci și ca moleculă de semnalizare. Totuși, datele provin din modele experimentale și nu demonstrează că reducerea zahărului sau fructozei schimbă evoluția cancerului la pacienți.

Pentru moment, concluzia cercetării este mai degrabă una de laborator: metabolismul zaharurilor, colesterolul și comportamentul celulelor tumorale par să fie legate mai strâns decât se credea până acum, iar această relație ar putea deveni o nouă direcție de cercetare pentru prevenirea metastazelor.