În ultimul secol, oamenii au câștigat în medie 10 centimetri în înălțime, astfel încât tinerii adulți de astăzi sunt vizibil mai înalți decât străbunicii lor, arată datele platformei Our World in Data. Deși evoluția pare ascendentă, istoria demonstrează că progresul uman nu a adus întotdeauna centimetri în plus. Dimpotrivă, mari momente de cotitură, precum apariția agriculturii sau începutul Revoluției Industriale, au dus la scăderea taliei populației, scrie Mediafax.

Un studiu amplu care a comparat generațiile născute în 1896 cu cele din 1996 evidențiază creșteri spectaculoase în anumite regiuni: femeile din Coreea de Sud au câștigat aproximativ 20 de centimetri, iar bărbații din Iran circa 17 centimetri. Potrivit dr. Aravinda Guntupalli, cercetătoare la Universitatea din Aberdeen, acest salt se datorează alimentației mai bogate, vaccinării, expunerii reduse la boli și îmbunătățirii generale a nivelului de trai. „Înălțimea este un bun indicator al bunăstării”, subliniază și dr. Matthias Blum, istoric economic la Universitatea Queen’s din Belfast, precizând că, dincolo de genetică, mediul în care crește un copil este decisiv.

De ce au pierdut oamenii în înălțime odată cu apariția agriculturii

Prima mare inversare de tendință s-a produs în timpul Revoluției Neolitice, acum 10.000-12.000 de ani, când comunitățile umane au renunțat treptat la vânătoare și cules în favoarea agriculturii sedentare.

Un studiu din 2022, care a ajustat datele în funcție de diferențele genetice, a arătat că oamenii din neolitic erau, în medie, cu 2,8 centimetri mai scunzi decât ar fi trebuit să fie. Deși agricultura a oferit surse mai predictibile de hrană, dieta bazată pe cereale era mai săracă în nutrienți decât cea a vânătorilor-culegători, bogată în proteine animale.

Viața sedentară, munca agricolă și traiul în imediata apropiere a animalelor domestice au crescut expunerea la infecții și paraziți, afectând dezvoltarea fizică a generațiilor respective.

Efectul neașteptat al Morții Negre și declinul din perioada industrială

Un fenomen istoric surprinzător a avut loc în Europa medievală, imediat după Moartea Neagră: pandemia de ciumă bubonică de la mijlocul secolului al XIV-lea. Datele antropologice din Anglia arată că înălțimea medie a bărbaților a crescut de la aproximativ 170 de centimetri la începutul secolului al XIV-lea la circa 174 de centimetri la începutul secolului al XV-lea. Explicația economiștilor este legată de criza acută a forței de muncă: supraviețuitorii au obținut salarii mult mai bune și acces la terenuri fertile, ceea ce s-a tradus printr-o alimentație superioară.

Secole mai târziu, Revoluția Industrială a produs efectul opus în prima sa etapă. Supraaglomerarea orașelor, lipsa igienei și munca istovitoare în fabrici și mine au determinat scăderea înălțimii medii în mai multe state aflate în curs de industrializare. În unele centre industriale, muncitorii erau nevoiți chiar să împartă același pat, dormind pe rând, în schimburi.

Talia populației a început să crească din nou abia spre finalul secolului al XIX-lea, odată cu introducerea sistemelor de canalizare, îmbunătățirea locuințelor, diversificarea hranei și progresele medicinei.

Am atins limita genetică sau schimbările vor continua

Pentru generația născută în 1996, media globală a înălțimii se situează la aproximativ 171 de centimetri pentru bărbați și 159 de centimetri pentru femei. În statele foarte dezvoltate, însă, creșterea pare să fi stagnat, semn că populația s-a apropiat de potențialul său genetic maxim sau că stilul de viață modern și alimentația procesată își pun amprenta.

Pe de altă parte, specialiștii avertizează că decalajul dintre țările bogate și cele sărace, precum și cel dintre categoriile sociale din interiorul aceluiași stat, riscă să se adâncească. În statele cu venituri mici și medii, întârzierea creșterii la copii rămâne o problemă majoră, agravată de fenomenele climatice extreme, de insecuritatea alimentară și de reducerea fondurilor destinate programelor globale de nutriție și vaccinare.