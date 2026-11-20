La reuniunea LAPAR – 25 de ani, un eveniment nu doar despre organizația fermierilor, mai ales despre situația agriculturii în ziua de azi și a fermierilor din România, Președintele IMM România, Florin Jianu a vorbit despre profilul agricultorului român și despre importanța salariului de ramură.

„Să reținem două lucruri, anume faptul că salariul mediu în agricultură este mai scăzut față de salariul mediu în economie. Acum câțiva ani de zile am făcut să existe o politică adecvată în ceea ce privește salarizarea și care s-a văzut în sector și a ajutat în sectorul agricol. De altfel, să știți că noi și în această zi, și săptămâna următoare vom avea discuții pentru salariul minim pe economie. Poziția IMM România este aceea de a menține salariul minim pe economie pentru anul 2027, pentru că economia nu își permite în acest moment și datele și realitatea arată că nu ne permitem în foarte multe sectoare – agricultura făcând parte dintre aceste sectoare – mărirea salariului minim pe economie.

Salariul minim în agricultură

Avem trei soluții pentru a mări salariul. O impozitare mai adecvată pe forța de muncă. Să mărim acea sumă neimpozabilă, care în acest moment este la 200 de lei. Propunerea noastră este să meargă spre 400 de lei, astfel încât nu mărim sarcina angajatorului, dar mărim veniturile angajatorului.

Să începem cu curaj să vorbim de salarii minime diferențiate în diverse domenii de activitate, așa cum este și agricultura. Pentru că una e salariul minim în agricultura, alta e salariul minim în sectorul financiar-bancar, unde ai un salariu mediu undeva la peste 12.000 de lei. Salariul minim pe economie – 4.325, 4.500, 4.800 sau 5.000 de lei – nu are niciun fel de impact, pe când într-un sector cum este agricultura, impactul s-ar putea să fie devastator.

… Eu am un profund respect pentru agricultorii români. Mi se par niște oameni foarte bine pregătiți, niște oameni realiști, niște oameni cu mâinile în pământ, cu privirea către cer. Cred că e singurul domeniu care are un contract cu natura și nu prea știe ce primește înapoi. Dar ne pun pe gânduri câteva lucruri pe care le vedem astăzi.

Profilul agricultorului român

Profilul antreprenorului din agricultura arată o vârstă medie de aproximativ 50-51 de ani. Asta e bine, pentru că aduce foarte multă experiență; vedeți, o experiență de aproximativ 20 de ani, 19 ani mai exact. Dar ne pune și pe gânduri despre viitorul agricultorilor, despre cine vine în urmă. Sigur că prin prezența – și foarte bine că ați ales și strategic acest lucru, și anume de a avea un președinte tânăr în față – dați un anumit tip de semnal și asta e foarte bine pentru domeniu, pentru ce relată organizație, e foarte bine în general pentru economie și pentru această zonă de reprezentare.

Agricultorul român muncește 10 ore pe zi, timp de aproximativ toată săptămâna. Aveți 60 de ore muncite în fiecare săptămână; asta înseamnă cam 10 ore pe zi. Când a venit în fața noastră, mi-a venit să vă spun bună ziua, pentru că în agricultura deja cred că e prânz, te trezești foarte devreme ca să poți să faci treaba.

Vedeți și din acest profil: mă bucură foarte tare că vad în totalitatea antreprenorilor din agricultura 90% au studii superioare. Ăsta e un lucru extrem de valoros pentru domeniu. Studii de specialitate, nu altfel de studii. Și îmi cer scuze că un matematician vine în fața voastră, dar măcar vă prezint cifre. Dar faptul că avem un domeniu – pentru că în general profilul antreprenorilor române arată că 50-60%… Sigur că există o dezbatere largă asupra necesității studiilor, dar cred că dumneavoastră sunteți oameni care știți că contează foarte mult și cartea și studiile pe care le realizăm de-a lungul timpului.

Ce a susținut dezvoltarea afacerilor agricole în anul 2026?

Vedeți comparativ 2024-2025-2026. În acest an piața de desfacere a prezentat și subvențiile, care pare că au contat și au o pondere mai mare în anul 2026. Dar asta vine de fapt ca o contrapondere la schimbarea de politici fiscale: la TVA-ul crescut, la renunțarea la impozitarea favorizantă în salarizare, la ceea ce a însemnat cota pentru micro-întreprinderi. Și atunci oamenii se uită la nu atât de marea disponibilitate a băncilor, a finanțatorilor privați, să se uite către finanțarea privată de aici. Vedem acest tip de grafic mult diferențiat față de anii anteriori.”